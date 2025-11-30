РСТ оценил ситуацию с отдыхом российских туристов в Венесуэле

https://1prime.ru/20251130/rst-865070457.html

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной, они вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам, сообщил в воскресенье Российский союз туриндустрии (РСТ). В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы. "Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной. Все туроператоры продолжают реализовывать программы в Венесуэлу и на остров Маргарита. На текущий момент никаких официальных рекомендаций или ограничений со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало. РСТ находится в постоянном контакте с отраслевыми участниками и внимательно отслеживает развитие событий", - говорится в сообщении. В РСТ подчеркнули, что туристы, находящиеся в Венесуэле, продолжают отдых в плановом режиме и вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам. Ранее стало известно, что туроператор Pegas Touristik перенес рейс, запланированный на 1 декабря - вместо острова Маргарита в Венесуэле туристы направятся на Варадеро на Кубе. "Туроператор сообщает, россияне, уже находящиеся на острове Маргарита, будут возвращены в Москву плановым специальным рейсом в первоначально установленные даты. Другие туроператоры продолжают выполнение своих программ без изменений. Оснований для беспокойства на данный момент нет", - заключили в РСТ. Там также призывали туристов сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию, публикуемую компетентными органами и туроператорами.

