РСТ оценил ситуацию с отдыхом российских туристов в Венесуэле - 30.11.2025
РСТ оценил ситуацию с отдыхом российских туристов в Венесуэле
РСТ оценил ситуацию с отдыхом российских туристов в Венесуэле - 30.11.2025, ПРАЙМ
РСТ оценил ситуацию с отдыхом российских туристов в Венесуэле
Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной, они вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам, сообщил в... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T17:28+0300
2025-11-30T17:28+0300
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной, они вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам, сообщил в воскресенье Российский союз туриндустрии (РСТ). В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы. "Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной. Все туроператоры продолжают реализовывать программы в Венесуэлу и на остров Маргарита. На текущий момент никаких официальных рекомендаций или ограничений со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало. РСТ находится в постоянном контакте с отраслевыми участниками и внимательно отслеживает развитие событий", - говорится в сообщении. В РСТ подчеркнули, что туристы, находящиеся в Венесуэле, продолжают отдых в плановом режиме и вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам. Ранее стало известно, что туроператор Pegas Touristik перенес рейс, запланированный на 1 декабря - вместо острова Маргарита в Венесуэле туристы направятся на Варадеро на Кубе. "Туроператор сообщает, россияне, уже находящиеся на острове Маргарита, будут возвращены в Москву плановым специальным рейсом в первоначально установленные даты. Другие туроператоры продолжают выполнение своих программ без изменений. Оснований для беспокойства на данный момент нет", - заключили в РСТ. Там также призывали туристов сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию, публикуемую компетентными органами и туроператорами.
17:28 30.11.2025
 
РСТ оценил ситуацию с отдыхом российских туристов в Венесуэле

РСТ: ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной

© tyo.Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© tyo.
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной, они вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам, сообщил в воскресенье Российский союз туриндустрии (РСТ).
В субботу президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Власти Венесуэлы решительно отвергли это заявление Трампа, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации ИКАО с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
"Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной. Все туроператоры продолжают реализовывать программы в Венесуэлу и на остров Маргарита. На текущий момент никаких официальных рекомендаций или ограничений со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало. РСТ находится в постоянном контакте с отраслевыми участниками и внимательно отслеживает развитие событий", - говорится в сообщении.
В РСТ подчеркнули, что туристы, находящиеся в Венесуэле, продолжают отдых в плановом режиме и вернутся в Россию в установленные сроки согласно заключенным договорам.
Ранее стало известно, что туроператор Pegas Touristik перенес рейс, запланированный на 1 декабря - вместо острова Маргарита в Венесуэле туристы направятся на Варадеро на Кубе.
"Туроператор сообщает, россияне, уже находящиеся на острове Маргарита, будут возвращены в Москву плановым специальным рейсом в первоначально установленные даты. Другие туроператоры продолжают выполнение своих программ без изменений. Оснований для беспокойства на данный момент нет", - заключили в РСТ.
Там также призывали туристов сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию, публикуемую компетентными органами и туроператорами.
 
Заголовок открываемого материала