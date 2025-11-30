Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/rubio-865070181.html
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины - 30.11.2025, ПРАЙМ
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины
Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T17:05+0300
2025-11-30T17:05+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
марко рубио
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d360d8a9fac22d512a7b77f7cceae0bf.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины, подтвердил госдеп. Как сообщило ведомство, встреча начнется в 9.00 (17.00 мск) воскресенья.
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859678064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b2a93d9b07ce36c5ebde25e77255213.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
17:05 30.11.2025
 
Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины

Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 ноя – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины, подтвердил госдеп.
Как сообщило ведомство, встреча начнется в 9.00 (17.00 мск) воскресенья.
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАМарко РубиоСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала