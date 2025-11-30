https://1prime.ru/20251130/rubio-865070181.html

Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины

Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины

ВАШИНГТОН, 30 ноя – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер встретятся в воскресенье с представителями Украины, подтвердил госдеп. Как сообщило ведомство, встреча начнется в 9.00 (17.00 мск) воскресенья.

