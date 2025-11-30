Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова - 30.11.2025
Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
Нина Сахарнова, которая завоевала популярность на TikTok, скончалась в Санкт-Петербурге, как сообщила ее внучка Вероника Колдина в VK. | 30.11.2025, ПРАЙМ
общество
санкт-петербург
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Нина Сахарнова, которая завоевала популярность на TikTok, скончалась в Санкт-Петербурге, как сообщила ее внучка Вероника Колдина в VK.Это произошло в субботу."Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить", — добавила Вероника.Нина Георгиевна получила известность через короткие видео на TikTok, где она вспоминала о жизни в довоенном Ленинграде, во время блокады и делилась своим взглядом на современный мир.25 ноября ей исполнилось 104 года.
санкт-петербург
2025
общество , санкт-петербург
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
03:30 30.11.2025
 
Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Нина Сахарнова, которая завоевала популярность на TikTok, скончалась в Санкт-Петербурге, как сообщила ее внучка Вероника Колдина в VK.
Это произошло в субботу.
"Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить", — добавила Вероника.
Нина Георгиевна получила известность через короткие видео на TikTok, где она вспоминала о жизни в довоенном Ленинграде, во время блокады и делилась своим взглядом на современный мир.
25 ноября ей исполнилось 104 года.
 
