https://1prime.ru/20251130/sakharnova-865060366.html

Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова

Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова - 30.11.2025, ПРАЙМ

Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова

Нина Сахарнова, которая завоевала популярность на TikTok, скончалась в Санкт-Петербурге, как сообщила ее внучка Вероника Колдина в VK. | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T03:30+0300

2025-11-30T03:30+0300

2025-11-30T03:30+0300

общество

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/83404/35/834043567_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_996f337f3578c6d35a2ae4005eb6f11a.jpg

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Нина Сахарнова, которая завоевала популярность на TikTok, скончалась в Санкт-Петербурге, как сообщила ее внучка Вероника Колдина в VK.Это произошло в субботу."Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить", — добавила Вероника.Нина Георгиевна получила известность через короткие видео на TikTok, где она вспоминала о жизни в довоенном Ленинграде, во время блокады и делилась своим взглядом на современный мир.25 ноября ей исполнилось 104 года.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , санкт-петербург