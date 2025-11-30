https://1prime.ru/20251130/sakharnova-865060366.html
Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
Скончалась 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Нина Сахарнова, которая завоевала популярность на TikTok, скончалась в Санкт-Петербурге, как сообщила ее внучка Вероника Колдина в VK.Это произошло в субботу."Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить", — добавила Вероника.Нина Георгиевна получила известность через короткие видео на TikTok, где она вспоминала о жизни в довоенном Ленинграде, во время блокады и делилась своим взглядом на современный мир.25 ноября ей исполнилось 104 года.
