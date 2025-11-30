https://1prime.ru/20251130/samolet-865074183.html

Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320

Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320 - 30.11.2025, ПРАЙМ

Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320

Эмиратские авиакомпании полностью завершили проверки самолетов семейства Airbus A320 в соответствии с рекомендацией Европейского агентства по безопасности... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T20:18+0300

2025-11-30T20:18+0300

2025-11-30T20:18+0300

бизнес

оаэ

сша

airbus

a320neo

a321neo

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82551/64/825516430_0:67:2997:1753_1920x0_80_0_0_6f4197b8c42e54aa8538062241e6bc6b.jpg

ДУБАЙ, 30 ноя - ПРАЙМ. Эмиратские авиакомпании полностью завершили проверки самолетов семейства Airbus A320 в соответствии с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов, передает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации ОАЭ. "Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что все эксплуатанты самолетов Airbus A319, A320 и A321 в ОАЭ полностью выполнили Чрезвычайную директиву о летной годности, выпущенную органом по контролю за разработкой. Эта директива коснулась более 100 воздушных судов, зарегистрированных в ОАЭ", - говорится в сообщении. Согласно заявлению, Европейское агентство по безопасности полетов подтвердило, что все требуемые меры были полностью реализованы в соответствии с директивой. Компания Airbus в пятницу сообщила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.

https://1prime.ru/20251129/aeroflot-865050167.html

оаэ

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, оаэ, сша, airbus, a320neo, a321neo, в мире