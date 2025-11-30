Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320 - 30.11.2025
Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320
бизнес
оаэ
сша
airbus
a320neo
a321neo
в мире
ДУБАЙ, 30 ноя - ПРАЙМ. Эмиратские авиакомпании полностью завершили проверки самолетов семейства Airbus A320 в соответствии с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов, передает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации ОАЭ. "Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что все эксплуатанты самолетов Airbus A319, A320 и A321 в ОАЭ полностью выполнили Чрезвычайную директиву о летной годности, выпущенную органом по контролю за разработкой. Эта директива коснулась более 100 воздушных судов, зарегистрированных в ОАЭ", - говорится в сообщении. Согласно заявлению, Европейское агентство по безопасности полетов подтвердило, что все требуемые меры были полностью реализованы в соответствии с директивой. Компания Airbus в пятницу сообщила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
бизнес, оаэ, сша, airbus, a320neo, a321neo, в мире
Бизнес, ОАЭ, США, Airbus, A320neo, A321neo, В мире
20:18 30.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320
Самолет Airbus A320. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ, 30 ноя - ПРАЙМ. Эмиратские авиакомпании полностью завершили проверки самолетов семейства Airbus A320 в соответствии с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов, передает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации ОАЭ.
"Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что все эксплуатанты самолетов Airbus A319, A320 и A321 в ОАЭ полностью выполнили Чрезвычайную директиву о летной годности, выпущенную органом по контролю за разработкой. Эта директива коснулась более 100 воздушных судов, зарегистрированных в ОАЭ", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, Европейское агентство по безопасности полетов подтвердило, что все требуемые меры были полностью реализованы в соответствии с директивой.
Компания Airbus в пятницу сообщила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
Вчера, 16:30
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
Вчера, 16:30
 
Заголовок открываемого материала