https://1prime.ru/20251130/samolet-865074183.html
Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320
Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320 - 30.11.2025, ПРАЙМ
Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320
Эмиратские авиакомпании полностью завершили проверки самолетов семейства Airbus A320 в соответствии с рекомендацией Европейского агентства по безопасности... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T20:18+0300
2025-11-30T20:18+0300
2025-11-30T20:18+0300
бизнес
оаэ
сша
airbus
a320neo
a321neo
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82551/64/825516430_0:67:2997:1753_1920x0_80_0_0_6f4197b8c42e54aa8538062241e6bc6b.jpg
ДУБАЙ, 30 ноя - ПРАЙМ. Эмиратские авиакомпании полностью завершили проверки самолетов семейства Airbus A320 в соответствии с рекомендацией Европейского агентства по безопасности полетов, передает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации ОАЭ. "Главное управление гражданской авиации ОАЭ подтвердило, что все эксплуатанты самолетов Airbus A319, A320 и A321 в ОАЭ полностью выполнили Чрезвычайную директиву о летной годности, выпущенную органом по контролю за разработкой. Эта директива коснулась более 100 воздушных судов, зарегистрированных в ОАЭ", - говорится в сообщении. Согласно заявлению, Европейское агентство по безопасности полетов подтвердило, что все требуемые меры были полностью реализованы в соответствии с директивой. Компания Airbus в пятницу сообщила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
https://1prime.ru/20251129/aeroflot-865050167.html
оаэ
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82551/64/825516430_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_9d6b0e0adf7657dc5e521c3e0031d998.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оаэ, сша, airbus, a320neo, a321neo, в мире
Бизнес, ОАЭ, США, Airbus, A320neo, A321neo, В мире
Авиакомпании ОАЭ полностью завершили проверки A320
WAM: ОАЭ полностью завершили проверки самолетов A320