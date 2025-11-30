Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320 - 30.11.2025
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320 - 30.11.2025, ПРАЙМ
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320
Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T23:24+0300
2025-11-30T23:24+0300
ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по рекомендации производителя лайнеров. Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в конце октября инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. "Qatar Airways завершила необходимые обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320. Расписание полетов незначительно пострадало, но безопасность пассажиров и членов экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании для прессы. Ранее авиационные власти других стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, отметили, что смогли обновить программное обеспечение у самолетов семейства A320.
23:24 30.11.2025
 
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320

Qatar Airways завершила обновление программного обеспечения самолетов Airbus А320

© РИА Новости . Алексей Куденко
А320 авиакомпании Qatar Airways
А320 авиакомпании Qatar Airways - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
А320 авиакомпании Qatar Airways. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по рекомендации производителя лайнеров.
Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в конце октября инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
"Qatar Airways завершила необходимые обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320. Расписание полетов незначительно пострадало, но безопасность пассажиров и членов экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании для прессы.
Ранее авиационные власти других стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, отметили, что смогли обновить программное обеспечение у самолетов семейства A320.
Самолеты A320 "Аэрофлота" соответствуют требованиям безопасности полетов
Вчера, 16:30
