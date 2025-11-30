https://1prime.ru/20251130/samolet-865077520.html
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320 - 30.11.2025, ПРАЙМ
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320
Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T23:24+0300
2025-11-30T23:24+0300
2025-11-30T23:24+0300
бизнес
сша
персидский залив
саудовская аравия
qatar airways
airbus
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82811/97/828119707_0:64:2101:1245_1920x0_80_0_0_e2062149cd7ef1872d57d6ecbaaef372.jpg
ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по рекомендации производителя лайнеров. Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в конце октября инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. "Qatar Airways завершила необходимые обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320. Расписание полетов незначительно пострадало, но безопасность пассажиров и членов экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании для прессы. Ранее авиационные власти других стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, отметили, что смогли обновить программное обеспечение у самолетов семейства A320.
https://1prime.ru/20251129/aeroflot-865050167.html
сша
персидский залив
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82811/97/828119707_178:0:1921:1307_1920x0_80_0_0_87d53b351933780d617d15955c6983c5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, персидский залив, саудовская аравия, qatar airways, airbus, мировая экономика
Бизнес, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Qatar Airways, Airbus, Мировая экономика
Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320
Qatar Airways завершила обновление программного обеспечения самолетов Airbus А320