Qatar Airways завершила обновление программного Airbus А320

2025-11-30T23:24+0300

бизнес

сша

персидский залив

саудовская аравия

qatar airways

airbus

мировая экономика

ДОХА, 30 ноя - ПРАЙМ. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways в воскресенье сообщил о завершении необходимого обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320 по рекомендации производителя лайнеров. Компания Airbus в пятницу заявила, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в конце октября инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний объявил о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. "Qatar Airways завершила необходимые обновления программного обеспечения самолетов Airbus A320. Расписание полетов незначительно пострадало, но безопасность пассажиров и членов экипажа остается нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении авиакомпании для прессы. Ранее авиационные власти других стран Персидского залива, в том числе Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, отметили, что смогли обновить программное обеспечение у самолетов семейства A320.

