Тайное и явное: чей счет в любой момент может заблокировать банк

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В России активизировались жалобы на блокировку счетов в банках. Последние теперь обязаны следить за действиями клиентов по требованию Банка России и Росфинмониторинга. Список вероятных причин блокировки достаточно обширен, правила стали строже, а инструменты для мониторинга счетов клиентов увеличены.Коммерческие банки имеют на это право в рамках исполнения требований законодательства, например, 115-ФЗ. Кроме того, на практике банки в своей работе ориентируются также на федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", который содержит положения, направленные на борьбу с мошенническими операциями.С момента обновления 115-ФЗ банки получили право приостановки операций по счету до 10 дней (стандартно), до 30-60 дней в случае повышенного риска, до 1 года в случае диверсий и экстремизма.Так, если у банка возникает подозрение на проведение подозрительной операции через банковский счет, то банк его заблокирует. Под блокировку могут попасть как физические, так и юридические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели.Под блокировку может попасть конкретный перевод, дистанционное обслуживание клиента или даже расчетный счет целиком.Банковский счет может попасть под блокировку в случае:Банк России и коммерческие банки вынуждены ужесточить меры контроля, поскольку в последние годы в России активизировались различные формы мошенничества, получившими название дропперство.С 5 июля 2025 г. за дропперские операции предусмотрено уголовное наказание до 6-10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона руб. Важно помнить, что если вы оказали непредумышленную услугу дропперу, то это не освобождает от уголовной ответственности.Распознать дропперов довольно сложная задача, поскольку применяемые ими приемы манипуляций и схемы мошенничества год от года становят более изощренными и сложными. Как правило, дропперы могут просить Вас перевести денежные средства с одной пластиковой карты на другую или внести денежные средства на чужой счет. Иногда они вовлекают в схему курьеров, которые за вознаграждение забирают наличные денежные средства обманутых граждан. Для обмана, как правило, выбирают население с недостаточным уровнем финансовой грамотности. Это люди пенсионного и предпенсионного возраста, подростки старше 14 лет (они имеют самостоятельное право оформления пластиковых карт), лица, получающие пособия от государства, а также граждане, которые ищут быстрого заработка (например, безработные, мигранты и даже студенты).Рассмотрим распространенные мошеннические схемы, которые могут привести к блокировке счета и иметь признаки дропперской операции:Преступники, как правило, представляются сотрудниками Банка России и правоохранительных органов и используют различные манипуляции для получения доступа к вашим счетам и банковским картам. По закону, ответственность за сохранность персональных данных лежит на клиенте банка. В случае, если гражданин умышленно или неумышленно предоставил информацию о реквизитах карты или сообщил пароль доступа в личный кабинет, то доказать свою непричастность в случае проведения дропперской операции будет крайне сложно.Вызвать подозрение у банка могут сомнительные операций клиентов при:1) Переводе крупной суммы денежных средств (от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 миллиона рублей в месяц) на счет другого получателя без указания назначения платежа.С 25 июля 2025 года российские банки имеют право блокировать подозрительные переводы на 48 часов, если они совершаются на счет или устройство, включенное в "черный список". Если коммерческий банк допустил проведение такой операции, то он обязан вернуть клиенту украденные денежные средства в полном объеме.Кроме того, банк имеет право сделать запрос о законности происхождения денежных средств. Тогда клиенту, вероятно, потребуется предоставить следующие документы:2) "Ошибочном" поступлении крупной суммы денежных средств на банковский счет клиента. Такая схема мошенничества предполагает получение звонка или сообщения о том, что вам переведены средства по ошибке и они предназначались для перевода другому человеку. И вас просят либо перевести их обратно, или перевести дают реквизиты "нужного" человека. При этом, отправитель и получатель перевода могут разными людьми. Это довольно распространенная схема вовлечения в дропперство граждан с низким уровнем финансовой грамотности. Для решения проблемы следует обратиться в банк, и кредитная организация вернет денежные средства на счет отправителя.3) Вовлечении третьих лиц для вывода незаконных денежных средств с применением криптовалют. Схема мошенничества заключается в следующем: "Преступник входит в контакт под видом покупателя с продавцом криптовалюты и получает реквизиты для перевода оговоренной суммы. Преступник отправляет средства жертве и под разными предлогами просит ее отправить их на так называемый "безопасный" счет, который якобы защитит от кражи.Следует помнить, что в России нельзя использовать криптовалюту как средство платежа за товары или услуги. В этой связи, в зону особого внимания попали майнеры, криптоплатформы, финтех-сервисы, занимающиеся услугами переводов криптовалют.Важно проявлять бдительность, получив СМС о блокировке карты, не спешите ему верить. Зачастую такой уловкой пользуются мошенники. Для подтверждения факта свяжитесь с оператором контакт-центра своего банка или зайдите в ближайшее отделение кредитной организации.В случае несогласия с решением банка о блокировке счета клиент имеет право обратиться с жалобой в Банк России или обратиться в суд.Автор – к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая
Автор – к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая
