Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Тайное и явное: чей счет в любой момент может заблокировать банк - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/schet-864881691.html
Тайное и явное: чей счет в любой момент может заблокировать банк
Тайное и явное: чей счет в любой момент может заблокировать банк - 30.11.2025, ПРАЙМ
Тайное и явное: чей счет в любой момент может заблокировать банк
В России активизировались жалобы на блокировку счетов в банках. Последние теперь обязаны следить за действиями клиентов по требованию Банка России и... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T05:05+0300
2025-11-30T05:05+0300
мнения аналитиков
банки
финансы
росфинмониторинг
блокировка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864881691.jpg?1764468301
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В России активизировались жалобы на блокировку счетов в банках. Последние теперь обязаны следить за действиями клиентов по требованию Банка России и Росфинмониторинга. Список вероятных причин блокировки достаточно обширен, правила стали строже, а инструменты для мониторинга счетов клиентов увеличены.Коммерческие банки имеют на это право в рамках исполнения требований законодательства, например, 115-ФЗ. Кроме того, на практике банки в своей работе ориентируются также на федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", который содержит положения, направленные на борьбу с мошенническими операциями.С момента обновления 115-ФЗ банки получили право приостановки операций по счету до 10 дней (стандартно), до 30-60 дней в случае повышенного риска, до 1 года в случае диверсий и экстремизма.Так, если у банка возникает подозрение на проведение подозрительной операции через банковский счет, то банк его заблокирует. Под блокировку могут попасть как физические, так и юридические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели.Под блокировку может попасть конкретный перевод, дистанционное обслуживание клиента или даже расчетный счет целиком.Банковский счет может попасть под блокировку в случае:Банк России и коммерческие банки вынуждены ужесточить меры контроля, поскольку в последние годы в России активизировались различные формы мошенничества, получившими название дропперство.С 5 июля 2025 г. за дропперские операции предусмотрено уголовное наказание до 6-10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона руб. Важно помнить, что если вы оказали непредумышленную услугу дропперу, то это не освобождает от уголовной ответственности.Распознать дропперов довольно сложная задача, поскольку применяемые ими приемы манипуляций и схемы мошенничества год от года становят более изощренными и сложными. Как правило, дропперы могут просить Вас перевести денежные средства с одной пластиковой карты на другую или внести денежные средства на чужой счет. Иногда они вовлекают в схему курьеров, которые за вознаграждение забирают наличные денежные средства обманутых граждан. Для обмана, как правило, выбирают население с недостаточным уровнем финансовой грамотности. Это люди пенсионного и предпенсионного возраста, подростки старше 14 лет (они имеют самостоятельное право оформления пластиковых карт), лица, получающие пособия от государства, а также граждане, которые ищут быстрого заработка (например, безработные, мигранты и даже студенты).Рассмотрим распространенные мошеннические схемы, которые могут привести к блокировке счета и иметь признаки дропперской операции:Преступники, как правило, представляются сотрудниками Банка России и правоохранительных органов и используют различные манипуляции для получения доступа к вашим счетам и банковским картам. По закону, ответственность за сохранность персональных данных лежит на клиенте банка. В случае, если гражданин умышленно или неумышленно предоставил информацию о реквизитах карты или сообщил пароль доступа в личный кабинет, то доказать свою непричастность в случае проведения дропперской операции будет крайне сложно.Вызвать подозрение у банка могут сомнительные операций клиентов при:1) Переводе крупной суммы денежных средств (от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 миллиона рублей в месяц) на счет другого получателя без указания назначения платежа.С 25 июля 2025 года российские банки имеют право блокировать подозрительные переводы на 48 часов, если они совершаются на счет или устройство, включенное в "черный список". Если коммерческий банк допустил проведение такой операции, то он обязан вернуть клиенту украденные денежные средства в полном объеме.Кроме того, банк имеет право сделать запрос о законности происхождения денежных средств. Тогда клиенту, вероятно, потребуется предоставить следующие документы:2) "Ошибочном" поступлении крупной суммы денежных средств на банковский счет клиента. Такая схема мошенничества предполагает получение звонка или сообщения о том, что вам переведены средства по ошибке и они предназначались для перевода другому человеку. И вас просят либо перевести их обратно, или перевести дают реквизиты "нужного" человека. При этом, отправитель и получатель перевода могут разными людьми. Это довольно распространенная схема вовлечения в дропперство граждан с низким уровнем финансовой грамотности. Для решения проблемы следует обратиться в банк, и кредитная организация вернет денежные средства на счет отправителя.3) Вовлечении третьих лиц для вывода незаконных денежных средств с применением криптовалют. Схема мошенничества заключается в следующем: "Преступник входит в контакт под видом покупателя с продавцом криптовалюты и получает реквизиты для перевода оговоренной суммы. Преступник отправляет средства жертве и под разными предлогами просит ее отправить их на так называемый "безопасный" счет, который якобы защитит от кражи.Следует помнить, что в России нельзя использовать криптовалюту как средство платежа за товары или услуги. В этой связи, в зону особого внимания попали майнеры, криптоплатформы, финтех-сервисы, занимающиеся услугами переводов криптовалют.Важно проявлять бдительность, получив СМС о блокировке карты, не спешите ему верить. Зачастую такой уловкой пользуются мошенники. Для подтверждения факта свяжитесь с оператором контакт-центра своего банка или зайдите в ближайшее отделение кредитной организации.В случае несогласия с решением банка о блокировке счета клиент имеет право обратиться с жалобой в Банк России или обратиться в суд.Автор – к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Виктория Заболоцкая
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864884580_0:171:941:1111_100x100_80_0_0_ef7fd6b0c6f69a5783b439a504f040c5.jpg
Виктория Заболоцкая
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/18/864884580_0:171:941:1111_100x100_80_0_0_ef7fd6b0c6f69a5783b439a504f040c5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, банки, финансы, росфинмониторинг, блокировка
Мнения аналитиков, Банки, Финансы, Росфинмониторинг, блокировка
05:05 30.11.2025
 
Тайное и явное: чей счет в любой момент может заблокировать банк

Финансист Заболоцкая назвала причины, по которым банк может заблокировать счет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая
Виктория Заболоцкая
Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ
Все материалы
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В России активизировались жалобы на блокировку счетов в банках. Последние теперь обязаны следить за действиями клиентов по требованию Банка России и Росфинмониторинга. Список вероятных причин блокировки достаточно обширен, правила стали строже, а инструменты для мониторинга счетов клиентов увеличены.
Коммерческие банки имеют на это право в рамках исполнения требований законодательства, например, 115-ФЗ. Кроме того, на практике банки в своей работе ориентируются также на федеральный закон № 161-ФЗ "О национальной платежной системе", который содержит положения, направленные на борьбу с мошенническими операциями.
С момента обновления 115-ФЗ банки получили право приостановки операций по счету до 10 дней (стандартно), до 30-60 дней в случае повышенного риска, до 1 года в случае диверсий и экстремизма.
Так, если у банка возникает подозрение на проведение подозрительной операции через банковский счет, то банк его заблокирует. Под блокировку могут попасть как физические, так и юридические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели.
Под блокировку может попасть конкретный перевод, дистанционное обслуживание клиента или даже расчетный счет целиком.
Банковский счет может попасть под блокировку в случае:
  • неправильного оформления платежных документов;
  • частого снятия наличных в банкоматах в необычное время или в больших объёмах;
  • внесения наличных денежных средств, значительно превышающих официальных доход клиента;
  • необычных или нехарактерных клиенту транзакций;
  • транзакций, не связанных с основной сферой деятельности клиента;
  • незаконных попыткок снизить налоговую нагрузку на бизнес;
  • незаконных операций между родственниками.
Банк России и коммерческие банки вынуждены ужесточить меры контроля, поскольку в последние годы в России активизировались различные формы мошенничества, получившими название дропперство.
С 5 июля 2025 г. за дропперские операции предусмотрено уголовное наказание до 6-10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона руб. Важно помнить, что если вы оказали непредумышленную услугу дропперу, то это не освобождает от уголовной ответственности.
Распознать дропперов довольно сложная задача, поскольку применяемые ими приемы манипуляций и схемы мошенничества год от года становят более изощренными и сложными. Как правило, дропперы могут просить Вас перевести денежные средства с одной пластиковой карты на другую или внести денежные средства на чужой счет.
Иногда они вовлекают в схему курьеров, которые за вознаграждение забирают наличные денежные средства обманутых граждан. Для обмана, как правило, выбирают население с недостаточным уровнем финансовой грамотности. Это люди пенсионного и предпенсионного возраста, подростки старше 14 лет (они имеют самостоятельное право оформления пластиковых карт), лица, получающие пособия от государства, а также граждане, которые ищут быстрого заработка (например, безработные, мигранты и даже студенты).
Рассмотрим распространенные мошеннические схемы, которые могут привести к блокировке счета и иметь признаки дропперской операции:
Преступники, как правило, представляются сотрудниками Банка России и правоохранительных органов и используют различные манипуляции для получения доступа к вашим счетам и банковским картам. По закону, ответственность за сохранность персональных данных лежит на клиенте банка. В случае, если гражданин умышленно или неумышленно предоставил информацию о реквизитах карты или сообщил пароль доступа в личный кабинет, то доказать свою непричастность в случае проведения дропперской операции будет крайне сложно.
Вызвать подозрение у банка могут сомнительные операций клиентов при:
1) Переводе крупной суммы денежных средств (от 100 тысяч рублей в сутки и от 1 миллиона рублей в месяц) на счет другого получателя без указания назначения платежа.
С 25 июля 2025 года российские банки имеют право блокировать подозрительные переводы на 48 часов, если они совершаются на счет или устройство, включенное в "черный список". Если коммерческий банк допустил проведение такой операции, то он обязан вернуть клиенту украденные денежные средства в полном объеме.
Кроме того, банк имеет право сделать запрос о законности происхождения денежных средств. Тогда клиенту, вероятно, потребуется предоставить следующие документы:
  • трудовой договор и справка о доходах 2-НДФЛ/выписку с зарплатного счета;
  • договор аренды недвижимости;
  • договор займа;
  • договор купли-продажи;
  • договор оказания услуг или выписка по доходам самозанятого;
  • справку от нотариуса о дарении (если деньги подарил родственник и сумма существенная, могут запросить подтверждение происхождения средств и у родственника);
  • завещание, решение суда, выписку по брокерскому счету — все, что отражает правовую природу поступления денег.
2) "Ошибочном" поступлении крупной суммы денежных средств на банковский счет клиента. Такая схема мошенничества предполагает получение звонка или сообщения о том, что вам переведены средства по ошибке и они предназначались для перевода другому человеку. И вас просят либо перевести их обратно, или перевести дают реквизиты "нужного" человека. При этом, отправитель и получатель перевода могут разными людьми. Это довольно распространенная схема вовлечения в дропперство граждан с низким уровнем финансовой грамотности. Для решения проблемы следует обратиться в банк, и кредитная организация вернет денежные средства на счет отправителя.
3) Вовлечении третьих лиц для вывода незаконных денежных средств с применением криптовалют. Схема мошенничества заключается в следующем: "Преступник входит в контакт под видом покупателя с продавцом криптовалюты и получает реквизиты для перевода оговоренной суммы. Преступник отправляет средства жертве и под разными предлогами просит ее отправить их на так называемый "безопасный" счет, который якобы защитит от кражи.
Следует помнить, что в России нельзя использовать криптовалюту как средство платежа за товары или услуги. В этой связи, в зону особого внимания попали майнеры, криптоплатформы, финтех-сервисы, занимающиеся услугами переводов криптовалют.
Важно проявлять бдительность, получив СМС о блокировке карты, не спешите ему верить. Зачастую такой уловкой пользуются мошенники. Для подтверждения факта свяжитесь с оператором контакт-центра своего банка или зайдите в ближайшее отделение кредитной организации.
В случае несогласия с решением банка о блокировке счета клиент имеет право обратиться с жалобой в Банк России или обратиться в суд.
Автор – к.э.н., доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Заболоцкая

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковБанкиФинансыРосфинмониторингблокировка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала