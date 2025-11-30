https://1prime.ru/20251130/sladosti-865062891.html

Поставки сладостей из Турции в октябре достигли рекордного максимума

Поставки сладостей из Турции в октябре достигли рекордного максимума - 30.11.2025, ПРАЙМ

Поставки сладостей из Турции в октябре достигли рекордного максимума

Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T08:09+0300

2025-11-30T08:09+0300

2025-11-30T08:09+0300

бизнес

россия

турция

москва

анкара

https://cdnn.1prime.ru/img/76287/94/762879493_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_442a56d1eea43dabd584fe266512f998.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет увеличения импорта шоколада, и достигли рекордного максимума, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, за октябрь Турция экспортировала в Россию сладостей на 15,1 миллиона долларов - это на 19% больше, чем в сентябре, и на 23% больше, чем год назад. Таким образом, месячный объем покупок Россией турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю. Больше всего Москва приобретала у Анкары шоколада и изделий из него - на 7,3 миллиона долларов в октябре. Мучных кондитерских изделий было ввезено на 5,2 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара - на 2,7 миллиона. При этом в годовом выражении сильнее всего Турция нарастила экспорт шоколада - на 48%. Поставки мучного выросли на 7%, а сладостей из сахара - на 4%. Общие поставки сладостей в РФ по итогам десяти месяцев достигли 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, шоколада было ввезено на 52 миллиона долларов, мучных сладостей - на 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара - на 19,5 миллиона.

турция

москва

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, турция, москва, анкара