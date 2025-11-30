Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки сладостей из Турции в октябре достигли рекордного максимума - 30.11.2025
Поставки сладостей из Турции в октябре достигли рекордного максимума
2025-11-30T08:09+0300
бизнес
россия
турция
москва
анкара
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет увеличения импорта шоколада, и достигли рекордного максимума, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы. Так, за октябрь Турция экспортировала в Россию сладостей на 15,1 миллиона долларов - это на 19% больше, чем в сентябре, и на 23% больше, чем год назад. Таким образом, месячный объем покупок Россией турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю. Больше всего Москва приобретала у Анкары шоколада и изделий из него - на 7,3 миллиона долларов в октябре. Мучных кондитерских изделий было ввезено на 5,2 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара - на 2,7 миллиона. При этом в годовом выражении сильнее всего Турция нарастила экспорт шоколада - на 48%. Поставки мучного выросли на 7%, а сладостей из сахара - на 4%. Общие поставки сладостей в РФ по итогам десяти месяцев достигли 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, шоколада было ввезено на 52 миллиона долларов, мучных сладостей - на 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара - на 19,5 миллиона.
турция
москва
анкара
бизнес, россия, турция, москва, анкара
Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Анкара
08:09 30.11.2025
 
Поставки сладостей из России в Турцию в октябре выросли почти на четверть

© fotolia.com / Jiri HeraШоколадные конфеты
Шоколадные конфеты - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Шоколадные конфеты. Архивное фото
© fotolia.com / Jiri Hera
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Сладостей из Турции в Россию в этом октябре стало приезжать больше: в годовом выражении суммарные поставки выросли почти на четверть, по большей части за счет увеличения импорта шоколада, и достигли рекордного максимума, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, за октябрь Турция экспортировала в Россию сладостей на 15,1 миллиона долларов - это на 19% больше, чем в сентябре, и на 23% больше, чем год назад. Таким образом, месячный объем покупок Россией турецких сладостей достиг максимума за всю современную историю.
Больше всего Москва приобретала у Анкары шоколада и изделий из него - на 7,3 миллиона долларов в октябре. Мучных кондитерских изделий было ввезено на 5,2 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара - на 2,7 миллиона.
При этом в годовом выражении сильнее всего Турция нарастила экспорт шоколада - на 48%. Поставки мучного выросли на 7%, а сладостей из сахара - на 4%.
Общие поставки сладостей в РФ по итогам десяти месяцев достигли 109,1 миллиона долларов, что на треть больше, чем за такой же период прошлого года. В частности, шоколада было ввезено на 52 миллиона долларов, мучных сладостей - на 37,7 миллиона, а кондитерских изделий из сахара - на 19,5 миллиона.
 
БизнесРОССИЯТУРЦИЯМОСКВААнкара
 
 
