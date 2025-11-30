Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на рыночную ипотеку в России начнет просыпаться при снижении ставки - 30.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251130/spros-865062607.html
2025-11-30T07:31+0300
2025-11-30T07:37+0300
финансы
банки
россия
втб
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865062607.jpg?1764477441
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Спрос на рыночную ипотеку в России начнет просыпаться при снижении ставки на нее до 10-12%, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мне кажется, что рыночный спрос будет просыпаться при ставке по ипотеке в 10-12%", - сказал он. При этом, по его словам, скорого снижения ставки по рыночной ипотеке до такого уровня не произойдет. "Это сложный вопрос, зависит от того, какая будет инфляция к концу 2026 года. Я думаю, по-хорошему, за пределами 2026 года и, возможно, даже за пределами 2027 года. Потому что мало достигнуть локального снижения инфляции, нужно ее закрепить. На это нужно время, поэтому быстрого снижения ставки по ипотеке ждать не стоит, это займет несколько лет", - пояснил он. По данным единой информационной системы жилищного строительства "Дом.РФ", диапазон ставок по ипотеке в российских банках на 10 ноября составлял от 16,9% до 23,1%.
финансы, банки, россия, втб, дом.рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, ВТБ, Дом.РФ
07:31 30.11.2025 (обновлено: 07:37 30.11.2025)
 
