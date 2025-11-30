https://1prime.ru/20251130/sud-865061400.html

Суд обязал автоблогера Гаджиева выплатить миллион рублей пострадавшим

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Суд обязал автоблогера Гаджи Гаджиева, год назад сбившего двух человек при дрифте в подмосковном Одинцово, выплатить один миллион рублей в качестве моральной компенсации пострадавшим, хотя они требовали 10 миллионов рублей, сказано в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В ноябре 2024 года автоблогер во время дрифта не справился с управлением BMW и въехал в зрителей на обочине на федеральной трассе в Одинцово, одной из двоих пострадавших, по сообщениям СМИ, была женщина с коляской. По данным подмосковной прокуратуры, пострадавшие были госпитализированы, фигурант скрылся с места происшествия. Позже Гажиев пришёл с повинной в отдел полиции, сообщали в подмосковном главке МВД РФ. Согласно материалам, оба потерпевших заявили гражданские иски с требованием взыскать с Гаджиева по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Мужчина указал, что ему был причинен сильнейший физический болевой синдром, требующий длительного лечения и реабилитационных мероприятий, из-за невозможности осуществлять уход за собой он испытывает эмоциональный стресс, последствиями которого оказались частичная потеря сна, головные боли, повышенная раздражительность. Женщина объяснила свои требования тяжестью полученных повреждений и длительностью лечения. Гаджиев предъявленные иски посчитал существенно завышенными. "Суд полагает, что заявленные суммы в счет компенсации морального вреда, являются чрезмерными… Суд считает необходимым взыскать с подсудимого в счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего денежную сумму в размере 500 тысяч рублей, в пользу потерпевшей – 500 тысяч рублей", - говорится в документе. Кроме того, суд взыскал с Гаджиева 220 тысяч рублей, которые решено направить на возмещение потерпевшим расходов за услуги адвокатов. Блогер возражал против взыскания процессуальных издержек. Согласно материалам, сами потерпевшие в показаниях отметили, что родственники Гаджиева приносили извинения и передали им в счет возмещения ущерба в общей сложности 435 тысяч рублей. Блогер в показаниях отметил, что после ДТП купил еду и "иные принадлежности" для пострадавших, а в последующем перевел им средства на лекарства. Уточняется, что обоим пострадавшим причинен тяжкий вред здоровью, мужчина получил тупую сочетанную травму тела с переломом височной кости, а девушка - перелом левой бедренной кости. В июле суд в Одинцово приговорил Гаджиева к трем годам колонии-поселения со штрафом 200 тысяч рублей и лишением водительских прав на 2,5 года. Блогер признан виновным по статьям 267.1 УК РФ (Совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств) и пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

