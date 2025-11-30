Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник: на танкерах, атакованных ВСУ в Черном море, находились россияне - 30.11.2025
2025-11-30T17:33+0300
2025-11-30T17:34+0300
россия
турция
черное море
рф
мария захарова
мид
СТАМБУЛ, 30 ноя – ПРАЙМ. Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили РИА Новости российские дипломатические источники. "Двадцать восьмого - двадцать девятого ноября танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв", - заявили источники. Они отметили, что в регионе под угрозу поставлены не только безопасность судоходства и экологическая безопасность региона, но и торгово-экономические цепочки. "В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие. Изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования", - подчеркнули источники. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции, говорил представитель ведомства.
турция
черное море
рф
россия, турция, черное море, рф, мария захарова, мид
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Черное море, РФ, Мария Захарова, МИД
17:33 30.11.2025 (обновлено: 17:34 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море. Архивное фото
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
СТАМБУЛ, 30 ноя – ПРАЙМ. Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили РИА Новости российские дипломатические источники.
"Двадцать восьмого - двадцать девятого ноября танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв", - заявили источники.
Они отметили, что в регионе под угрозу поставлены не только безопасность судоходства и экологическая безопасность региона, но и торгово-экономические цепочки.
"В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие. Изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования", - подчеркнули источники.
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции, говорил представитель ведомства.
 
РОССИЯ ТУРЦИЯ Черное море РФ Мария Захарова МИД
 
 
