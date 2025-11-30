https://1prime.ru/20251130/tanker-865070640.html

Источник: на танкерах, атакованных ВСУ в Черном море, находились россияне

Источник: на танкерах, атакованных ВСУ в Черном море, находились россияне - 30.11.2025, ПРАЙМ

Источник: на танкерах, атакованных ВСУ в Черном море, находились россияне

Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и... | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T17:33+0300

2025-11-30T17:33+0300

2025-11-30T17:34+0300

россия

турция

черное море

рф

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83581/72/835817267_0:14:1930:1100_1920x0_80_0_0_5c1b3eacf8689246ea52f913a4eeb079.jpg

СТАМБУЛ, 30 ноя – ПРАЙМ. Граждане РФ находились на борту двух танкеров, подвергшихся в Черном море целенаправленным вероломным террористическим атакам, устанавливаются организаторы и участники нападения, заявили РИА Новости российские дипломатические источники. "Двадцать восьмого - двадцать девятого ноября танкеры Virat и Kairos с мирными российскими гражданами на борту, находясь в исключительной экономической зоне Турции, несколько раз были подвергнуты целенаправленным вероломным террористическим атакам. К счастью, благодаря мужеству и решительным действиям членов команд танкеров, подвергшихся нападению, удалось обойтись без жертв", - заявили источники. Они отметили, что в регионе под угрозу поставлены не только безопасность судоходства и экологическая безопасность региона, но и торгово-экономические цепочки. "В настоящее время российская сторона находится в контакте с турецкими властями по данному вопросу, российские загранучреждения в Турции оказывают в этой ситуации все необходимое содействие. Изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения и выработки мер реагирования", - подчеркнули источники. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В пятницу турецкое управление мореходства сообщило, что танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа были успешно эвакуированы. Позже экипаж танкера Virat сообщил, что в 35 милях от берегов Турции судно подверглось удару. На борту 20 членов экипажа, которые заявили, что не будут покидать судно. В субботу танкер подвергся новой атаке безэкипажных морских катеров. МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции, говорил представитель ведомства.

турция

черное море

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, черное море, рф, мария захарова, мид