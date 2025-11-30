Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети - 30.11.2025, ПРАЙМ
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети - 30.11.2025, ПРАЙМ
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети
Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T22:04+0300
2025-11-30T22:04+0300
технологии
бизнес
павел дуров
telegram
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) - децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети. Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам. "Cocoon заработала", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Дуров добавил, что первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей уже обрабатываются сетью. Он отметил, что мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в ближайшие недели, и заявил, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.
технологии, бизнес, павел дуров, telegram, в мире
Технологии, Бизнес, Павел Дуров, Telegram, В мире
22:04 30.11.2025
 
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon

© instagram Павел Дуров
Павел Дуров
Павел Дуров . Архивное фото
© instagram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon.
Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) - децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети. Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам.
"Cocoon заработала", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Дуров добавил, что первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей уже обрабатываются сетью.
Он отметил, что мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в ближайшие недели, и заявил, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала