Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети - 30.11.2025
Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети
Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. | 30.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) - децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети. Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам. "Cocoon заработала", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Дуров добавил, что первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей уже обрабатываются сетью. Он отметил, что мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в ближайшие недели, и заявил, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.
Новости
ru-RU
