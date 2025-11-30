https://1prime.ru/20251130/tekhnologii-865076037.html

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети - 30.11.2025, ПРАЙМ

Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети

Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. | 30.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-30T22:04+0300

2025-11-30T22:04+0300

2025-11-30T22:04+0300

технологии

бизнес

павел дуров

telegram

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82871/04/828710424_0:70:640:430_1920x0_80_0_0_8c48eb1f63cb90d64491ed9710229982.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Гендиректор Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной сети Cocoon. Cocoon (сокращение от Confidential Compute Open Network) - децентрализованная инфраструктурная инициатива, объединяющая блокчейн, ИИ и социальные сети. Система разработана для того, чтобы пользователи могли взаимодействовать с функциями ИИ, такими как реферирование и составление сообщений, не раскрывая конфиденциальные данные централизованным поставщикам. "Cocoon заработала", - написал Дуров в своем Telegram-канале. Дуров добавил, что первые запросы для искусственного интеллекта от пользователей уже обрабатываются сетью. Он отметил, что мощности, за счет которых работает сеть, будут масштабированы в ближайшие недели, и заявил, что пользователи Telegram получат больше функций на базе ИИ при стопроцентной конфиденциальности.

https://1prime.ru/20250721/telegram-859759405.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, павел дуров, telegram, в мире