Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу

2025-11-30T02:12+0300

экономика

мировая экономика

сша

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвастался, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу". В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок. В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в "черную пятницу" - день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября. По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%. Трамп часто публикует в своей соцсети позитивные отзывы о своей администрации или отчеты об улучшении экономики. Согласно последним исследованиям, восемь из десяти американцев совершают покупки по кредитной карте. Совокупный долг граждан США перед банками достигает порядка 18,5 триллионов долларов.

