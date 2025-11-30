Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу - 30.11.2025
Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу
Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу - 30.11.2025, ПРАЙМ
Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу
Президент США Дональд Трамп похвастался, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу". | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T02:12+0300
2025-11-30T02:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865059677.jpg?1764458211
ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвастался, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу". В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок. В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в "черную пятницу" - день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября. По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%. Трамп часто публикует в своей соцсети позитивные отзывы о своей администрации или отчеты об улучшении экономики. Согласно последним исследованиям, восемь из десяти американцев совершают покупки по кредитной карте. Совокупный долг граждан США перед банками достигает порядка 18,5 триллионов долларов.
сша
мировая экономика, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
02:12 30.11.2025 (обновлено: 02:16 30.11.2025)
 
Трамп похвастался тратами американцев в черную пятницу

Трамп похвастался, что американцы потратили 12 миллиардов долларов в черную пятницу

ВАШИНГТОН, 30 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп похвастался, что американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в "черную пятницу".
В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал ссылку на публикацию о покупательских настроениях в прошедший день скидок.
В заметке, которую процитировал Трамп, говорится о рекордных тратах американцев, которые сделали покупок почти на 12 миллиардов долларов только в "черную пятницу" - день распродаж после Дня благодарения, четвертого четверга ноября.
По данным, приведенным в публикации, рост трат составил более 9%.
Трамп часто публикует в своей соцсети позитивные отзывы о своей администрации или отчеты об улучшении экономики. Согласно последним исследованиям, восемь из десяти американцев совершают покупки по кредитной карте. Совокупный долг граждан США перед банками достигает порядка 18,5 триллионов долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
