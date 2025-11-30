Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы - 30.11.2025
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы - 30.11.2025, ПРАЙМ
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы
Обостренное недовольство в Европе из-за политики США по отношению к России может подтолкнуть европейцев к радикальным шагам — вплоть до устранения Дональда... | 30.11.2025, ПРАЙМ
"Убить Трампа": в США раскрыли кровавые планы Европы

Слебода: Европа может ликвидировать Трампа для возобновления военной помощи США

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Обостренное недовольство в Европе из-за политики США по отношению к России может подтолкнуть европейцев к радикальным шагам — вплоть до устранения Дональда Трампа, сообщил американский политолог Марк Слебода в эфире YouTube-канала "Dialogue Works".
"Европейская политическая элита кипит от ярости и жаждет войны с Россией, которую им сейчас никак не выиграть. Они живут в очень странном и очень опасном мире альтернативной реальности. Это делает их опасными для остальных. Но у них всегда есть резерв — они рассчитывают втянуть США на свою защиту. <…> Но, конечно, при Трампе это не вполне реально", — рассказал он.
Эксперт считает, что европейцы, оказавшиеся в сложной ситуации и желающие вернуть США к активной антироссийской позиции, могут рассмотреть преступный вариант — устранение главы Белого дома.
"Даже если бы остальная часть правительства США захотела прийти на помощь европейцам, им (европейцам — Прим. ред.) пришлось бы, возможно, убить Трампа, чтобы надеяться на что-то в этом роде. Могу лишь сказать, что на месте европейцев я бы не рассчитывал на то, что США встанут на их защиту в конфликте с Россией и Украиной. Но, похоже, именно это они и пытаются сделать", — добавил Слебода.
Ранее в марте телеканал NBC, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщил, что президент Дональд Трамп может отказаться от защиты союзника по НАТО, если тот не выполняет свои обязательства по оборонным расходам.
В ноябре США объявили о разработке мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, в ответ на что европейские союзники предложили свой альтернативный подход.
