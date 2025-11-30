Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии выразили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере удобрений - 30.11.2025
В Боливии выразили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере удобрений
В Боливии выразили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере удобрений - 30.11.2025, ПРАЙМ
В Боливии выразили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере удобрений
Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T08:21+0300
2025-11-30T08:21+0300
россия
боливия
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
ЛА-ПАС, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес. "Россия - один из крупнейших производителей мочевины. Нам бы хотелось сотрудничать с Россией в этом направлении", - сказал исполняющий обязанности замминистра. Он пояснил, что в Боливии производится мочевина, но у страны есть соседний огромный рынок для сбыта - Бразилия. "Поэтому мы могли бы сотрудничать с Россией в Боливии в части покрытия нужд Бразилии", - отметил Веласкес Роблес.
боливия
бразилия
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
россия, боливия, бразилия
РОССИЯ, БОЛИВИЯ, БРАЗИЛИЯ
08:21 30.11.2025
 
В Боливии выразили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере удобрений

Веласкес Роблес: Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМешки с минеральным удобрением
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Мешки с минеральным удобрением. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
ЛА-ПАС, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.
"Россия - один из крупнейших производителей мочевины. Нам бы хотелось сотрудничать с Россией в этом направлении", - сказал исполняющий обязанности замминистра.
Он пояснил, что в Боливии производится мочевина, но у страны есть соседний огромный рынок для сбыта - Бразилия.
"Поэтому мы могли бы сотрудничать с Россией в Боливии в части покрытия нужд Бразилии", - отметил Веласкес Роблес.
 
РОССИЯБОЛИВИЯБРАЗИЛИЯ
 
 
