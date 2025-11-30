https://1prime.ru/20251130/udobreniya-865063046.html

В Боливии выразили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере удобрений

30.11.2025

ЛА-ПАС, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия и Боливия имеют перспективы для сотрудничества в сфере удобрений, например, в части их поставок в Бразилию, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес. "Россия - один из крупнейших производителей мочевины. Нам бы хотелось сотрудничать с Россией в этом направлении", - сказал исполняющий обязанности замминистра. Он пояснил, что в Боливии производится мочевина, но у страны есть соседний огромный рынок для сбыта - Бразилия. "Поэтому мы могли бы сотрудничать с Россией в Боливии в части покрытия нужд Бразилии", - отметил Веласкес Роблес.

