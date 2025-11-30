https://1prime.ru/20251130/ukraina-865066562.html

На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта

На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта - 30.11.2025, ПРАЙМ

На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила мнение, что Украина согласится с условиями американского плана по урегулированию конфликтной ситуации

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила мнение, что Украина согласится с условиями американского плана по урегулированию конфликтной ситуации, если на нее окажут давление Соединенные Штаты, сообщает Yle."Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия", — приводят в публикации слова министра.Валтонен также отметила, что процесс урегулирования конфликта будет непростым.На прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана по стабилизации ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных медиа, этот план включает передачу территорий Донбасса под контроль Москвы, официальное признание статуса этих территорий и Крыма как российских, создание замороженной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил в два раза, запрет на размещение иностранных военных и оружия на Украине, которые могут поразить российские территории.В четверг президент Владимир Путин сообщил, что Россия ознакомилась с первоначальным планом; он может стать основой для будущих договоренностей, но требует тщательной проработки всех пунктов.

