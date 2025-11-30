Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта - 30.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта
На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта - 30.11.2025, ПРАЙМ
На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила мнение, что Украина согласится с условиями американского плана по урегулированию конфликтной ситуации, | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T13:49+0300
2025-11-30T13:49+0300
мировая экономика
украина
запад
владимир путин
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила мнение, что Украина согласится с условиями американского плана по урегулированию конфликтной ситуации, если на нее окажут давление Соединенные Штаты, сообщает Yle."Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия", — приводят в публикации слова министра.Валтонен также отметила, что процесс урегулирования конфликта будет непростым.На прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана по стабилизации ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных медиа, этот план включает передачу территорий Донбасса под контроль Москвы, официальное признание статуса этих территорий и Крыма как российских, создание замороженной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил в два раза, запрет на размещение иностранных военных и оружия на Украине, которые могут поразить российские территории.В четверг президент Владимир Путин сообщил, что Россия ознакомилась с первоначальным планом; он может стать основой для будущих договоренностей, но требует тщательной проработки всех пунктов.
украина
запад
финляндия
мировая экономика, украина, запад, владимир путин, финляндия
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Путин, ФИНЛЯНДИЯ
13:49 30.11.2025
 
На Западе сделали заявление о завершении украинского конфликта

Валтонен: Киев примет условия плана США под давлением Вашингтона

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила мнение, что Украина согласится с условиями американского плана по урегулированию конфликтной ситуации, если на нее окажут давление Соединенные Штаты, сообщает Yle.
"Если Соединенные Штаты примут решение о необходимости прекращения боевых действий, то это может привести к тому, что Украина окажется под давлением и будет вынуждена принять выдвинутые условия", — приводят в публикации слова министра.
Валтонен также отметила, что процесс урегулирования конфликта будет непростым.
На прошлой неделе Белый дом объявил о разработке плана по стабилизации ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных медиа, этот план включает передачу территорий Донбасса под контроль Москвы, официальное признание статуса этих территорий и Крыма как российских, создание замороженной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, уменьшение численности украинских вооруженных сил в два раза, запрет на размещение иностранных военных и оружия на Украине, которые могут поразить российские территории.
В четверг президент Владимир Путин сообщил, что Россия ознакомилась с первоначальным планом; он может стать основой для будущих договоренностей, но требует тщательной проработки всех пунктов.
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДВладимир ПутинФИНЛЯНДИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала