"Только начало". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине - 30.11.2025
"Только начало". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
"Только начало". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X предрек череду громких отставок чиновников на Украине. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T18:16+0300
2025-11-30T18:16+0300
МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X предрек череду громких отставок чиновников на Украине."Уход Ермака — это только начало. Отставка одной лишь фигуры не приводит к системным переменам в обществе. Можно прогнозировать, что в ближайшее время ожидается ряд громких отставок людей, связанных с Ермаком. И многим будет казаться, что этого абсолютно достаточно. Но это заблуждение. Главное — в отставку должен уйти Владимир Зеленский!" — написал он.Депутат подчеркнул, что именно Зеленский является "реальным творцом беззакония и коррупции на Украине".Накануне Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что данные действия являются частью расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения Ермаку не были предъявлены.
украина, владимир зеленский, набу, рада
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада
18:16 30.11.2025
 
"Только начало". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине

Дмитрук предрек ряд громких отставок на Украине

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X предрек череду громких отставок чиновников на Украине.
"Уход Ермака — это только начало. Отставка одной лишь фигуры не приводит к системным переменам в обществе. Можно прогнозировать, что в ближайшее время ожидается ряд громких отставок людей, связанных с Ермаком. И многим будет казаться, что этого абсолютно достаточно. Но это заблуждение. Главное — в отставку должен уйти Владимир Зеленский!" — написал он.
В Харьковской области завели дело против Ермака
Депутат подчеркнул, что именно Зеленский является "реальным творцом беззакония и коррупции на Украине".
Накануне Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что данные действия являются частью расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения Ермаку не были предъявлены.
СМИ узнали, чем на самом деле занимался Ермак
