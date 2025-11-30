https://1prime.ru/20251130/ukraina-865071128.html

"Только начало". В Раде забили тревогу из-за произошедшего на Украине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X предрек череду громких отставок чиновников на Украине.

МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X предрек череду громких отставок чиновников на Украине."Уход Ермака — это только начало. Отставка одной лишь фигуры не приводит к системным переменам в обществе. Можно прогнозировать, что в ближайшее время ожидается ряд громких отставок людей, связанных с Ермаком. И многим будет казаться, что этого абсолютно достаточно. Но это заблуждение. Главное — в отставку должен уйти Владимир Зеленский!" — написал он.Депутат подчеркнул, что именно Зеленский является "реальным творцом беззакония и коррупции на Украине".Накануне Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски у Ермака на фоне разразившегося в стране коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, отметив, что данные действия являются частью расследования. Как позже сообщило агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, после обысков обвинения Ермаку не были предъявлены.

