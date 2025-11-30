Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польское ТВ показало карту Украины без Крыма - 30.11.2025
https://1prime.ru/20251130/ukraina-865073252.html
Польское ТВ показало карту Украины без Крыма
Польское ТВ показало карту Украины без Крыма - 30.11.2025, ПРАЙМ
Польское ТВ показало карту Украины без Крыма
Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor. Видеозапись опубликована на сайте канала.В одном из | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T19:27+0300
2025-11-30T19:27+0300
МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor. Видеозапись опубликована на сайте канала.В одном из эпизодов телеигры участники соревновались в знании географии, угадывая страны по их контурам. Когда на экране появилась Украина, Крым был показан отдельно и выделен другим цветом."На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний", — говорится в описании к телеигре на сайте.Один из игроков успешно справился с заданием, опередив соперника.Ранее в сентябре подобный инцидент произошел в популярном американском шоу "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером, где также была показана карта Украины без Крыма.Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Москвой демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
19:27 30.11.2025
 
Польское ТВ показало карту Украины без Крыма

Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма в развлекательном шоу

МОСКВА, 30 ноября — ПРАЙМ. Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor. Видеозапись опубликована на сайте канала.

В одном из эпизодов телеигры участники соревновались в знании географии, угадывая страны по их контурам. Когда на экране появилась Украина, Крым был показан отдельно и выделен другим цветом.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
"Включая Крым": позиция Зеленского по Украине поразила французов
8 ноября, 16:10
"На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний", — говорится в описании к телеигре на сайте.

Один из игроков успешно справился с заданием, опередив соперника.

Ранее в сентябре подобный инцидент произошел в популярном американском шоу "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером, где также была показана карта Украины без Крыма.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Москвой демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Вчера, 21:16
"Последнее решение". На Западе сделали громкое заявление об СВО
Вчера, 21:16
 
КРЫМУКРАИНАСЕВАСТОПОЛЬВладимир ПутинООНРОССИЯ
 
 
