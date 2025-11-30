https://1prime.ru/20251130/ukraina-865074671.html

Европа не осудила коррупционный скандал в Киеве, заявил Киселев

2025-11-30T20:41+0300

мировая экономика

украина

сша

европа

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – ПРАЙМ. Страны Европы, которые за годы боевых действий отправили на Украину миллиарды, не осудили коррупционный скандал в Киеве с хищением денежных средств, на это обратил внимание генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Вообще трудно себе представить, что за океаном и в Европе за годы боевых действий на Украине никто так и не заметил, как шайка (Владимира - ред.) Зеленского ворует их миллиарды, взятые из карманов европейских и американских налогоплательщиков. Вот и (экс-премьер-министр Польши - ред.) Лешек Миллер не верит, что Запад ничего не знал о хищениях и не удивится, если выяснится, что европейцы и сами кормились из того же корыта... И действительно, когда чудовищная коррупция на Украине вскрылась, реакции из европейских столиц не последовало. Только Венгрия и Словакия возмутились. Остальные словно воды в рот набрали. Ни слова осуждения, ни призыва все выяснить, организовать какую-то международную следственную группу, наказать виновных. Как будто в расследовании боялись выйти на самих себя", - сказал Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия". Он также прокомментировал отставку Андрея Ермака с поста главы офиса Зеленского и обратил внимание на то, что тот входил в ближний круг главы киевского режима. "У запущенного с подачи ФБР США антикоррупционного расследования в ближайшем окружении Зеленского "богатая жатва". После обысков на работе и дома у главы президентской администрации Андрея Ермака поменялись жизненные планы. Сейчас он должен был во главе украинской делегации вылетать в США на переговоры, но отставка оставляет его дома... Ближе человека в структуре киевской власти к Зеленскому не было и нет. Андрей Ермак - до недавних дней глава офиса президента и, по утверждениям знающих людей, "серый кардинал" украинской политики. Глава делегации Украины на переговорах с США. В секретных чатах прозвище - "Али-Баба". Распасовщик власти и денег. Отставку на этой неделе после обысков по коррупционным подозрениям на работе и дома сравнивают с политическим землетрясением, последствия которого даже трудно просчитать", - подытожил Киселев.

