Володин поздравил россиян с Днем матери
2025-11-30T09:36+0300
общество
вячеслав володин
госдума
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Маму надо вспоминать каждый день, а не раз в году, и каждый день благодарить за то, что она жива, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника этот день получил в 1998 году. "Маму надо каждый день вспоминать, а не один раз в году - на праздник. Каждый день надо благодарить за то, что мама жива и можно её поцеловать. Если она ещё и проводит, и встретит - это значит, живёшь счастливой жизнью. Потому что мама рядом. Без мамы на свет никто не появляется", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе Max.
