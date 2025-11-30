Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин поздравил россиян с Днем матери - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/volodin-865064073.html
Володин поздравил россиян с Днем матери
Володин поздравил россиян с Днем матери - 30.11.2025, ПРАЙМ
Володин поздравил россиян с Днем матери
Маму надо вспоминать каждый день, а не раз в году, и каждый день благодарить за то, что она жива, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T09:36+0300
2025-11-30T09:36+0300
общество
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84205/60/842056097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe6b6e14f6c13646b2a7bcc1b855987e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Маму надо вспоминать каждый день, а не раз в году, и каждый день благодарить за то, что она жива, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника этот день получил в 1998 году. "Маму надо каждый день вспоминать, а не один раз в году - на праздник. Каждый день надо благодарить за то, что мама жива и можно её поцеловать. Если она ещё и проводит, и встретит - это значит, живёшь счастливой жизнью. Потому что мама рядом. Без мамы на свет никто не появляется", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе Max.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84205/60/842056097_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd87bf75782a2ea2a0b1c2c7f34697dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , вячеслав володин, госдума
Общество , Вячеслав Володин, Госдума
09:36 30.11.2025
 
Володин поздравил россиян с Днем матери

Володин отметил, что маму надо вспоминать каждый день, а не только на праздник

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Маму надо вспоминать каждый день, а не раз в году, и каждый день благодарить за то, что она жива, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника этот день получил в 1998 году.
"Маму надо каждый день вспоминать, а не один раз в году - на праздник. Каждый день надо благодарить за то, что мама жива и можно её поцеловать. Если она ещё и проводит, и встретит - это значит, живёшь счастливой жизнью. Потому что мама рядом. Без мамы на свет никто не появляется", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе Max.
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала