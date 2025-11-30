Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-30T11:41+0300
2025-11-30T11:41+0300
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Годовой бонус или тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в конце года, лучше положить на банковский вклад, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Да, конечно. От банкира вы не услышите никакого другого ответа. Потому что, во-первых, на это направлена политика регулятора, а во-вторых, это генерит нам пассивы", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли класть бонусы на вклад. Пьянов напомнил, что генеральной установкой для государства в период высокой ключевой ставки является накопление. "Следуют ли все люди этой модели? Конечно, нет, потому что у всех свои потребности. И новое платье на новогодний вечер иногда тоже хочется, правда?", - добавил банкир.
11:41 30.11.2025
 
ВТБ посоветовал, что делать с тринадцатой зарплатой

Первый зампред правления ВТБ Пьянов посоветовал положить тринадцатую зарплату на вклад

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Годовой бонус или тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в конце года, лучше положить на банковский вклад, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Да, конечно. От банкира вы не услышите никакого другого ответа. Потому что, во-первых, на это направлена политика регулятора, а во-вторых, это генерит нам пассивы", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли класть бонусы на вклад.
Пьянов напомнил, что генеральной установкой для государства в период высокой ключевой ставки является накопление. "Следуют ли все люди этой модели? Конечно, нет, потому что у всех свои потребности. И новое платье на новогодний вечер иногда тоже хочется, правда?", - добавил банкир.
 
