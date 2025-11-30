https://1prime.ru/20251130/vtb-865065373.html

ВТБ посоветовал, что делать с тринадцатой зарплатой

2025-11-30T11:41+0300

банки

финансы

россия

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Годовой бонус или тринадцатую зарплату, которую многие россияне получают в конце года, лучше положить на банковский вклад, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Да, конечно. От банкира вы не услышите никакого другого ответа. Потому что, во-первых, на это направлена политика регулятора, а во-вторых, это генерит нам пассивы", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, стоит ли класть бонусы на вклад. Пьянов напомнил, что генеральной установкой для государства в период высокой ключевой ставки является накопление. "Следуют ли все люди этой модели? Конечно, нет, потому что у всех свои потребности. И новое платье на новогодний вечер иногда тоже хочется, правда?", - добавил банкир.

2025

банки, финансы, россия, втб