https://1prime.ru/20251130/zakharova-865065661.html
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева - 30.11.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева
Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T12:06+0300
2025-11-30T12:06+0300
2025-11-30T12:06+0300
россия
мария захарова
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9f132b080f29b055a193de12a27ba8ca.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. И судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников", - сказала она журналистам.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861445661_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_1ce9a2bface8d87c27db858a12193863.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Мария Захарова, МИД РФ
Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева
Захарова призвала судить представителей киевского режима как международных преступников
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. И судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников", - сказала она журналистам.