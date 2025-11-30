https://1prime.ru/20251130/zakharova-865065661.html

Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом Киева

2025-11-30T12:06+0300

россия

мария захарова

мид рф

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Отставка Андрея Ермака - очередной пиар-ход киевского режима, всю эту шайку надо судить как преступников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. А на самом деле это вопрос не про отставку, это вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. И судить не только за внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как международных преступников", - сказала она журналистам.

