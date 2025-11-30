Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК
Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК
Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по... | 30.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). "Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой", - сказала она журналистам.
россия, общество , мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Общество , Мария Захарова, МИД РФ
12:07 30.11.2025
 
Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК

Захарова заявила, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности

© РИА Новости . Виталий Тимкив
КТК
КТК - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
КТК. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой", - сказала она журналистам.
 
