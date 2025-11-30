https://1prime.ru/20251130/zakharova-865066022.html
Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК
россия
общество
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). "Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой", - сказала она журналистам.
