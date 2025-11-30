https://1prime.ru/20251130/zakharova-865066022.html

Захарова прокомментировала удар ВСУ по инфраструктуре КТК

россия

общество

мария захарова

мид рф

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). "Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой", - сказала она журналистам.

