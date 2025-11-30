https://1prime.ru/20251130/zakharova-865068669.html
Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации", - сказано в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
