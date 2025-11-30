Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море - 30.11.2025
Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море
Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море - 30.11.2025, ПРАЙМ
Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море
Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T15:01+0300
2025-11-30T15:01+0300
россия
киев
черное море
новороссийск
мария захарова
ктк
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75723/98/757239809_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_80b39fb83a8f4595fb7307a0c0fc6010.jpg
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации", - сказано в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
киев
черное море
новороссийск
россия, киев, черное море, новороссийск, мария захарова, ктк, мид рф
РОССИЯ, Киев, Черное море, НОВОРОССИЙСК, Мария Захарова, КТК, МИД РФ
15:01 30.11.2025
 
Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море

Захарова осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК

КТК
КТК
КТК. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации", - сказано в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.
 
РОССИЯ Киев Черное море НОВОРОССИЙСК Мария Захарова КТК МИД РФ
 
 
