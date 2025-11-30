https://1prime.ru/20251130/zakharova-865068669.html

Захарова решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море

2025-11-30T15:01+0300

россия

киев

черное море

новороссийск

мария захарова

ктк

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75723/98/757239809_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_80b39fb83a8f4595fb7307a0c0fc6010.jpg

МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации", - сказано в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

