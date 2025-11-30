Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море - 30.11.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море
2025-11-30T15:14+0300
2025-11-30T15:14+0300
россия
мировая экономика
киев
черное море
украина
мария захарова
мид рф
всу
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Спонсорам Киева важно было при помощи терактов в Черном море переключить внимание населения Украины на фоне скандала с коррупцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты. Давно деморализованным украинцам стремятся демонстрировать очередные иллюзорные "перемоги" на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
россия, мировая экономика, киев, черное море, украина, мария захарова, мид рф, всу
РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, Черное море, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, ВСУ
15:14 30.11.2025
 
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Спонсорам Киева важно было при помощи терактов в Черном море переключить внимание населения Украины на фоне скандала с коррупцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты. Давно деморализованным украинцам стремятся демонстрировать очередные иллюзорные "перемоги" на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
 
