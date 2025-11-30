https://1prime.ru/20251130/zakharova-865069044.html
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море - 30.11.2025, ПРАЙМ
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море
Спонсорам Киева важно было при помощи терактов в Черном море переключить внимание населения Украины на фоне скандала с коррупцией, заявила официальный... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T15:14+0300
2025-11-30T15:14+0300
2025-11-30T15:14+0300
россия
мировая экономика
киев
черное море
украина
мария захарова
мид рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Спонсорам Киева важно было при помощи терактов в Черном море переключить внимание населения Украины на фоне скандала с коррупцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты. Давно деморализованным украинцам стремятся демонстрировать очередные иллюзорные "перемоги" на фоне трещащего по швам фронта в зоне СВО и откровенно бедственного положения ВСУ", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
киев
черное море
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киев, черное море, украина, мария захарова, мид рф, всу
РОССИЯ, Мировая экономика, Киев, Черное море, УКРАИНА, Мария Захарова, МИД РФ, ВСУ
Захарова назвала цель украинских терактов в Черном море
Захарова: спонсоры Киева хотели с помощью терактов переключить внимание украинцев