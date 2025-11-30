Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251130/zakharova-865069184.html
2025-11-30T15:21+0300
2025-11-30T15:23+0300
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции были атакованы и получили повреждения два танкера. Кроме этого, в морском порту Новороссийска в результате атаки выведено из строя причальное устройство "Каспийского трубопроводного консорциума". "Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию. Сейчас они не только вновь демонстрируют недоговороспособность и марионеточный характер киевской клики, утратившей связь с реальностью, но и открыто добиваются вооруженной эскалации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
15:21 30.11.2025 (обновлено: 15:23 30.11.2025)
 
Захарова рассказала, кто задействован в терактах Киева в Черном море

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции были атакованы и получили повреждения два танкера. Кроме этого, в морском порту Новороссийска в результате атаки выведено из строя причальное устройство "Каспийского трубопроводного консорциума".
"Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию. Сейчас они не только вновь демонстрируют недоговороспособность и марионеточный характер киевской клики, утратившей связь с реальностью, но и открыто добиваются вооруженной эскалации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
 
