Захарова рассказала, кто задействован в терактах Киева в Черном море
Захарова рассказала, кто задействован в терактах Киева в Черном море
2025-11-30T15:21+0300
2025-11-30T15:21+0300
2025-11-30T15:23+0300
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции были атакованы и получили повреждения два танкера. Кроме этого, в морском порту Новороссийска в результате атаки выведено из строя причальное устройство "Каспийского трубопроводного консорциума". "Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию. Сейчас они не только вновь демонстрируют недоговороспособность и марионеточный характер киевской клики, утратившей связь с реальностью, но и открыто добиваются вооруженной эскалации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
