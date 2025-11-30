https://1prime.ru/20251130/zakharova-865069335.html

Захарова призвала все здравомыслящие круги осудить теракты в Черном море

МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия призывает "все здравомыслящие круги" осудить теракты киевского режима в Черном море и дать надлежащую оценку его деструктивным действиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

