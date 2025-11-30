Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова призвала все здравомыслящие круги осудить теракты в Черном море - 30.11.2025
Захарова призвала все здравомыслящие круги осудить теракты в Черном море
2025-11-30T15:27+0300
2025-11-30T15:27+0300
россия
черное море
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия призывает "все здравомыслящие круги" осудить теракты киевского режима в Черном море и дать надлежащую оценку его деструктивным действиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
россия, черное море, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, Черное море, Мария Захарова, МИД РФ
15:27 30.11.2025
 
Захарова призвала все здравомыслящие круги осудить теракты в Черном море

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Россия призывает "все здравомыслящие круги" осудить теракты киевского режима в Черном море и дать надлежащую оценку его деструктивным действиям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
 
