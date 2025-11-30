https://1prime.ru/20251130/zaluzhnyy-865070322.html
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии - 30.11.2025, ПРАЙМ
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в своей статье для The Telegraph призвал разместить... | 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в своей статье для The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие. "Гарантии безопасности могли бы включать <…> размещение ядерного оружия на территории Украины", — утверждает он.В августе Сергей Лавров, возглавляющий Министерство иностранных дел России, в интервью телеканалу NBC напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала. Лавров также отметил, что этот меморандум сопровождался декларацией, предписывающей уважение к правам человека и принципам ОБСЕ, которые, по его словам, были нарушены новыми властями Украины после событий 2014 года.
