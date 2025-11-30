Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/zaluzhnyy-865070322.html
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии - 30.11.2025, ПРАЙМ
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в своей статье для The Telegraph призвал разместить... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T17:26+0300
2025-11-30T17:26+0300
украина
великобритания
валерий залужный
сергей лавров
nbc
мид рф
the telegraph
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в своей статье для The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие. "Гарантии безопасности могли бы включать &lt;…&gt; размещение ядерного оружия на территории Украины", — утверждает он.В августе Сергей Лавров, возглавляющий Министерство иностранных дел России, в интервью телеканалу NBC напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала. Лавров также отметил, что этот меморандум сопровождался декларацией, предписывающей уважение к правам человека и принципам ОБСЕ, которые, по его словам, были нарушены новыми властями Украины после событий 2014 года.
https://1prime.ru/20251130/zelenskiy-865069900.html
https://1prime.ru/20251130/peskov-865066705.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dae2538d6370318a2f91cff7d69b4151.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, великобритания, валерий залужный, сергей лавров, nbc, мид рф, the telegraph
УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Валерий Залужный, Сергей Лавров, NBC, МИД РФ, The Telegraph
17:26 30.11.2025
 
Залужный сделал пугающее заявление о ядерном оружии

Залужный назвал ядерное оружие на Украине гарантией безопасности

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхБывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный в своей статье для The Telegraph призвал разместить на территории Украины ядерное оружие.
"Гарантии безопасности могли бы включать <…> размещение ядерного оружия на территории Украины", — утверждает он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским
15:58
В августе Сергей Лавров, возглавляющий Министерство иностранных дел России, в интервью телеканалу NBC напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала.
Лавров также отметил, что этот меморандум сопровождался декларацией, предписывающей уважение к правам человека и принципам ОБСЕ, которые, по его словам, были нарушены новыми властями Украины после событий 2014 года.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Позиции Зеленского ухудшаются каждый день, заявил Песков
13:50
 
УКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯВалерий ЗалужныйСергей ЛавровNBCМИД РФThe Telegraph
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала