"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией

"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией

2025-11-30T03:22+0300

2025-11-30T03:22+0300

2025-11-30T03:23+0300

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Взгляды многих западных стран все чаще напоминают поведение спекулянтов, которые, опасаясь утрат, увеличивают ставки. Они фактически развязывают зомби-войну против России, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico. "Поражение войск киевского режима на украинском поле боя становится все более очевидным. <…> На базе этого поведение Европы нельзя назвать безрассудным, оно явно основано на полном отрицании реальности, а именно доказательств того, что Украина проиграла конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и ЕС", — сообщается в статье.Отказ от привычных западных средств противостояния в отношениях с Москвой, как утверждает автор статьи, вызван полной утратой Европой стратегического контроля над ситуацией. Подобные маневры со стороны Запада можно считать не иначе как зомби-войну."Военное и дипломатическое поражение Запада, даже более критическое, чем поражение Украины, может привести к краху всего проекта "Европа". <…> В этом контексте идея продолжения конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну, типичного для тех, кто считает, что потерял все, и поэтому вынужден начать все заново в надежде на удачу. Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России", — резюмирует издание.Россия в последнее время фиксирует небывалую активность НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои инициативы, называя их сдерживанием угроз. Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за наращивания сил блока в Европе. В МИД подчеркивают готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но при условии равноправия, при этом Запад должен отказаться от пути милитаризации континента.

2025

