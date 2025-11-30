Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/zapad-865060121.html
"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией
"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией - 30.11.2025, ПРАЙМ
"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией
Взгляды многих западных стран все чаще напоминают поведение спекулянтов, которые, опасаясь утрат, увеличивают ставки. Они фактически развязывают зомби-войну... | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T03:22+0300
2025-11-30T03:23+0300
мировая экономика
запад
нато
ес
европа
мид
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Взгляды многих западных стран все чаще напоминают поведение спекулянтов, которые, опасаясь утрат, увеличивают ставки. Они фактически развязывают зомби-войну против России, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico. "Поражение войск киевского режима на украинском поле боя становится все более очевидным. &lt;…&gt; На базе этого поведение Европы нельзя назвать безрассудным, оно явно основано на полном отрицании реальности, а именно доказательств того, что Украина проиграла конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и ЕС", — сообщается в статье.Отказ от привычных западных средств противостояния в отношениях с Москвой, как утверждает автор статьи, вызван полной утратой Европой стратегического контроля над ситуацией. Подобные маневры со стороны Запада можно считать не иначе как зомби-войну."Военное и дипломатическое поражение Запада, даже более критическое, чем поражение Украины, может привести к краху всего проекта "Европа". &lt;…&gt; В этом контексте идея продолжения конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну, типичного для тех, кто считает, что потерял все, и поэтому вынужден начать все заново в надежде на удачу. Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России", — резюмирует издание.Россия в последнее время фиксирует небывалую активность НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои инициативы, называя их сдерживанием угроз. Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за наращивания сил блока в Европе. В МИД подчеркивают готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но при условии равноправия, при этом Запад должен отказаться от пути милитаризации континента.
https://1prime.ru/20251127/nato-864979365.html
https://1prime.ru/20251112/voyna-864440519.html
запад
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_191c4169dcf54bf843f0a7bf7d99b7ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, нато, ес, европа, мид, украина, общество
Мировая экономика, ЗАПАД, НАТО, ЕС, ЕВРОПА, МИД, УКРАИНА, Общество
03:22 30.11.2025 (обновлено: 03:23 30.11.2025)
 
"Зомби-война": на Западе заявили о новой форме борьбы с Россией

AntiDiplomatico: Запад решился на новый этап противостояния с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащий батальона НАТО
Военнослужащий батальона НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Военнослужащий батальона НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Взгляды многих западных стран все чаще напоминают поведение спекулянтов, которые, опасаясь утрат, увеличивают ставки. Они фактически развязывают зомби-войну против России, пишет итальянское издание l'AntiDiplomatico.
"Поражение войск киевского режима на украинском поле боя становится все более очевидным. <…> На базе этого поведение Европы нельзя назвать безрассудным, оно явно основано на полном отрицании реальности, а именно доказательств того, что Украина проиграла конфликт, несмотря на огромную военную, дипломатическую и экономическую помощь со стороны НАТО, США и ЕС", — сообщается в статье.
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России
27 ноября, 06:50
Отказ от привычных западных средств противостояния в отношениях с Москвой, как утверждает автор статьи, вызван полной утратой Европой стратегического контроля над ситуацией. Подобные маневры со стороны Запада можно считать не иначе как зомби-войну.
"Военное и дипломатическое поражение Запада, даже более критическое, чем поражение Украины, может привести к краху всего проекта "Европа". <…> В этом контексте идея продолжения конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну, типичного для тех, кто считает, что потерял все, и поэтому вынужден начать все заново в надежде на удачу. Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России", — резюмирует издание.
Россия в последнее время фиксирует небывалую активность НАТО на своих западных границах. Альянс расширяет свои инициативы, называя их сдерживанием угроз. Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за наращивания сил блока в Европе. В МИД подчеркивают готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но при условии равноправия, при этом Запад должен отказаться от пути милитаризации континента.
Президент республики Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией
12 ноября, 05:11
 
Мировая экономикаЗАПАДНАТОЕСЕВРОПАМИДУКРАИНАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала