"Настало время". В США сделали громкое заявление о Зеленском - 30.11.2025, ПРАЙМ
"Настало время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
2025-11-30T10:45+0300
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес обратился в социальной сети X с требованием привлечь к ответственности Владимира Зеленского и экс-руководителя его офиса Андрея Ермака за совершенные преступления против Соединенных Штатов.&quot;Настало время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США&quot;, — призвал Кортес.Экс-советник также подчеркнул необходимость прекратить предоставление финансовой помощи Украине, назвав такую поддержку оскорблением для американцев.Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об уходе с должности. Вскоре после этого, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака из-за разразившегося в стране скандала с коррупцией в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что это часть расследования. Позже агентство Укринформ сообщило, ссылаясь на НАБУ, что после обысков у Ермака обвинения никому не были предъявлены.
общество , мировая экономика, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, набу
Чаты
Заголовок открываемого материала