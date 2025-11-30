https://1prime.ru/20251130/zelenskiy-865065040.html
"Настало время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
2025-11-30T10:45+0300
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес обратился в социальной сети X с требованием привлечь к ответственности Владимира Зеленского и экс-руководителя его офиса Андрея Ермака за совершенные преступления против Соединенных Штатов."Настало время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США", — призвал Кортес.Экс-советник также подчеркнул необходимость прекратить предоставление финансовой помощи Украине, назвав такую поддержку оскорблением для американцев.Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об уходе с должности. Вскоре после этого, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака из-за разразившегося в стране скандала с коррупцией в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что это часть расследования. Позже агентство Укринформ сообщило, ссылаясь на НАБУ, что после обысков у Ермака обвинения никому не были предъявлены.
