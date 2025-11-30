https://1prime.ru/20251130/zelenskiy-865065513.html

На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - 30.11.2025, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за бурного коррупционного скандала и трудностей на фронте, сообщает издание The Times. | 30.11.2025

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за бурного коррупционного скандала и трудностей на фронте, сообщает издание The Times."Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, политическая ситуация для Зеленского стала очень нестабильной из-за отставки бывшего руководителя его администрации Андрея Ермака и осложнений в боях на фронте.Статья также подчеркивает, что коррупционный скандал может стоить Зеленскому поддержки политических союзников в украинском парламенте.Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об уходе с должности. Вскоре после этого, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака из-за разразившегося в стране скандала с коррупцией в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что это часть расследования. Позже агентство Укринформ сообщило, ссылаясь на НАБУ, что после обысков у Ермака обвинения никому не были предъявлены.

