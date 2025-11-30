Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - 30.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251130/zelenskiy-865065513.html
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - 30.11.2025, ПРАЙМ
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за бурного коррупционного скандала и трудностей на фронте, сообщает издание The Times. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T11:55+0300
2025-11-30T11:55+0300
мировая экономика
общество
запад
владимир зеленский
набу
the times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за бурного коррупционного скандала и трудностей на фронте, сообщает издание The Times."Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, политическая ситуация для Зеленского стала очень нестабильной из-за отставки бывшего руководителя его администрации Андрея Ермака и осложнений в боях на фронте.Статья также подчеркивает, что коррупционный скандал может стоить Зеленскому поддержки политических союзников в украинском парламенте.Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об уходе с должности. Вскоре после этого, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака из-за разразившегося в стране скандала с коррупцией в энергетическом секторе. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что это часть расследования. Позже агентство Укринформ сообщило, ссылаясь на НАБУ, что после обысков у Ермака обвинения никому не были предъявлены.
https://1prime.ru/20251130/zelenskiy-865065040.html
https://1prime.ru/20251129/ukraina-865040639.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , запад, владимир зеленский, набу, the times
Мировая экономика, Общество , ЗАПАД, Владимир Зеленский, НАБУ, The Times
11:55 30.11.2025
 
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

Times: Зеленский оказался на грани из-за тяжелых проблем

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за бурного коррупционного скандала и трудностей на фронте, сообщает издание The Times.
"Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Настало время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
10:45
По мнению обозревателя, политическая ситуация для Зеленского стала очень нестабильной из-за отставки бывшего руководителя его администрации Андрея Ермака и осложнений в боях на фронте.
Статья также подчеркивает, что коррупционный скандал может стоить Зеленскому поддержки политических союзников в украинском парламенте.
Зеленский в пятницу сообщил, что Ермак написал заявление об уходе с должности. Вскоре после этого, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) проводят обыски у Ермака из-за разразившегося в стране скандала с коррупцией в энергетическом секторе.
НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что это часть расследования. Позже агентство Укринформ сообщило, ссылаясь на НАБУ, что после обысков у Ермака обвинения никому не были предъявлены.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
Spectator: Запад добивает Украину, заставляя ее воевать
Вчера, 06:19
 
Мировая экономикаОбществоЗАПАДВладимир ЗеленскийНАБУThe Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала