"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским - 30.11.2025
"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским
"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским - 30.11.2025, ПРАЙМ
"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским
Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после ухода с должности главы его офиса Андрея Ермака, сообщает UnHerd. | 30.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-30T15:58+0300
2025-11-30T15:58+0300
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после ухода с должности главы его офиса Андрея Ермака, сообщает UnHerd."Поскольку Ермак был тем, кто обычно принимал на себя правительственную критику, теперь у Зеленского не будет защитника, чтобы отвлекать внимание от его собственных действий", — пишет издание.Обозреватель выразил опасения, что американское руководство может использовать сложившуюся скандальную ситуацию на Украине, чтобы оказывать давление на Зеленского в вопросах мирного урегулирования.В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Ермака из-за коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что они являются частью расследования. По информации агентства Укринформ от НАБУ, после обысков никому не были предъявлены обвинения.Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который руководил переговорной группой по урегулированию конфликта на Украине, подал заявление об отставке, после чего президент подписал указ о его увольнении.
украина
общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, набу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ
15:58 30.11.2025
 
"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским

UnHerd: Зеленский стал уязвимым после отставки Ермака

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после ухода с должности главы его офиса Андрея Ермака, сообщает UnHerd.
"Поскольку Ермак был тем, кто обычно принимал на себя правительственную критику, теперь у Зеленского не будет защитника, чтобы отвлекать внимание от его собственных действий", — пишет издание.
Обозреватель выразил опасения, что американское руководство может использовать сложившуюся скандальную ситуацию на Украине, чтобы оказывать давление на Зеленского в вопросах мирного урегулирования.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Ермака из-за коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что они являются частью расследования. По информации агентства Укринформ от НАБУ, после обысков никому не были предъявлены обвинения.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который руководил переговорной группой по урегулированию конфликта на Украине, подал заявление об отставке, после чего президент подписал указ о его увольнении.
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУ
 
 
