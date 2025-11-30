"Защищать некому". СМИ рассказали, что случилось с Зеленским

https://1prime.ru/20251130/zelenskiy-865069900.html

Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после ухода с должности главы его офиса Андрея Ермака, сообщает UnHerd. | 30.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский оказался в уязвимом положении после ухода с должности главы его офиса Андрея Ермака, сообщает UnHerd."Поскольку Ермак был тем, кто обычно принимал на себя правительственную критику, теперь у Зеленского не будет защитника, чтобы отвлекать внимание от его собственных действий", — пишет издание.Обозреватель выразил опасения, что американское руководство может использовать сложившуюся скандальную ситуацию на Украине, чтобы оказывать давление на Зеленского в вопросах мирного урегулирования.В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Ермака из-за коррупционного скандала в энергетической сфере. НАБУ подтвердило проведение обысков, уточнив, что они являются частью расследования. По информации агентства Укринформ от НАБУ, после обысков никому не были предъявлены обвинения.Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который руководил переговорной группой по урегулированию конфликта на Украине, подал заявление об отставке, после чего президент подписал указ о его увольнении.

