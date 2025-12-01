Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Четыре аэропорта Хабаровского края закрыли на расчистку ВПП от снега - 01.12.2025
https://1prime.ru/20251201/aeroport-865081198.html
Четыре аэропорта Хабаровского края закрыли на расчистку ВПП от снега
2025-12-01T02:54+0300
2025-12-01T02:54+0300
бизнес
хабаровский край
охотское море
хабаровские авиалинии
мчс
ХАБАРОВСК, 1 дек - ПРАЙМ. Четыре аэропорта в Хабаровском крае из-за непогоды временно закрыли на расчистку взлетно-посадочных полос (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". По прогнозам синоптиков, на севере региона - непогода. В Аяно-Майском районе и местами на побережье Охотского моря ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра на побережье до 17-22 метров в секунду. Краевой главк МЧС предупреждает о снежном накате на дорогах и заносах. "Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 09.00 (2.00 мск) до 11.00 (4.00 мск) на расчистку ВПП от снега... Аэропорт Охотска закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 12.00 (5.00 мск) на расчистку ВПП от снега... Аэропорт Чегдомына закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приема и отправления воздушных судов в связи с проведением снегоочистительных работ на ВПП", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ХабАвиа". Кроме того, по данным авиаперевозчика, аэропорт Чумикана закрыт с 08.00 (1.00 мск) понедельника до 08.00 (1.00 мск) вторника для приема и отправления воздушных судов из-за очистки грунтовой ВПП от снега. Также авиакомпания отмечает, что вылет рейса №409 за 29 ноября из Николаевска-на-Амуре в Херпучи задерживается, причина - неблагоприятные метеоусловия аэропорта назначения.
хабаровский край
охотское море
бизнес, хабаровский край, охотское море, хабаровские авиалинии, мчс
Бизнес, Хабаровский край, Охотское море, Хабаровские авиалинии, МЧС
02:54 01.12.2025
 
ХАБАРОВСК, 1 дек - ПРАЙМ. Четыре аэропорта в Хабаровском крае из-за непогоды временно закрыли на расчистку взлетно-посадочных полос (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
По прогнозам синоптиков, на севере региона - непогода. В Аяно-Майском районе и местами на побережье Охотского моря ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра на побережье до 17-22 метров в секунду. Краевой главк МЧС предупреждает о снежном накате на дорогах и заносах.
"Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 09.00 (2.00 мск) до 11.00 (4.00 мск) на расчистку ВПП от снега... Аэропорт Охотска закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 12.00 (5.00 мск) на расчистку ВПП от снега... Аэропорт Чегдомына закрыт с 08.00 (1.00 мск) до 17.00 (10.00 мск) для приема и отправления воздушных судов в связи с проведением снегоочистительных работ на ВПП", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ХабАвиа".
Кроме того, по данным авиаперевозчика, аэропорт Чумикана закрыт с 08.00 (1.00 мск) понедельника до 08.00 (1.00 мск) вторника для приема и отправления воздушных судов из-за очистки грунтовой ВПП от снега.
Также авиакомпания отмечает, что вылет рейса №409 за 29 ноября из Николаевска-на-Амуре в Херпучи задерживается, причина - неблагоприятные метеоусловия аэропорта назначения.
 
БизнесХабаровский крайОхотское мореХабаровские авиалинииМЧС
 
 
