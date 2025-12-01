Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей - 01.12.2025
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей - 01.12.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей
Двое мужчин, обвиняемых в хищении более 49 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Образование" по поддержке детских садов, предстанут перед | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T16:28+0300
2025-12-01T16:28+0300
общество
россия
московская область
балашиха
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Двое мужчин, обвиняемых в хищении более 49 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Образование" по поддержке детских садов, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Московской области. По версии следствия, в 2021–2022 годах директор частного детского сада в Балашихе совместно с соучастником через поддельные документы украли более 49 миллионов рублей, выделенных на господдержку частных детских садов в рамках реализации национального проекта "Образование". Деньги предназначались для возмещения затрат по присмотру и уходу за детьми, на выплату зарплат, содержание имущества и аренду помещений для детского сада. Директор и соучастник обвиняются в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество). "Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства. В отношении других членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
московская область
балашиха
общество , россия, московская область, балашиха
Общество , РОССИЯ, Московская область, Балашиха
16:28 01.12.2025
 
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей

Директора детского сада в Балашихе и соучастника ждет суд за аферу на 49 млн руб

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Двое мужчин, обвиняемых в хищении более 49 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Образование" по поддержке детских садов, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Московской области.
По версии следствия, в 2021–2022 годах директор частного детского сада в Балашихе совместно с соучастником через поддельные документы украли более 49 миллионов рублей, выделенных на господдержку частных детских садов в рамках реализации национального проекта "Образование". Деньги предназначались для возмещения затрат по присмотру и уходу за детьми, на выплату зарплат, содержание имущества и аренду помещений для детского сада.
Директор и соучастник обвиняются в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество).
"Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В отношении других членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
 
Общество РОССИЯ Московская область Балашиха
 
 
