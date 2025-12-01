https://1prime.ru/20251201/afera-865098840.html
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей
В Подмосковье двух мужчин заподозрили в афере на 49 миллионов рублей
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Двое мужчин, обвиняемых в хищении более 49 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Образование" по поддержке детских садов, предстанут перед судом, сообщает прокуратура Московской области. По версии следствия, в 2021–2022 годах директор частного детского сада в Балашихе совместно с соучастником через поддельные документы украли более 49 миллионов рублей, выделенных на господдержку частных детских садов в рамках реализации национального проекта "Образование". Деньги предназначались для возмещения затрат по присмотру и уходу за детьми, на выплату зарплат, содержание имущества и аренду помещений для детского сада. Директор и соучастник обвиняются в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 (мошенничество). "Уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства. В отношении других членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.
