СМИ выяснили, почему в Белом доме против использования активов России - 01.12.2025
СМИ выяснили, почему в Белом доме против использования активов России
СМИ выяснили, почему в Белом доме против использования активов России - 01.12.2025, ПРАЙМ
СМИ выяснили, почему в Белом доме против использования активов России
Ряд членов администрации президента США Дональда Трампа выступают против темы с использованием замороженных активов РФ, так как заинтересованы в ведении бизнеса | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:47+0300
2025-12-01T10:47+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Ряд членов администрации президента США Дональда Трампа выступают против темы с использованием замороженных активов РФ, так как заинтересованы в ведении бизнеса с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС. Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине. "Есть члены (американской - ред.) администрации, которые хотят вести бизнес с Россией... Тема с активами им не подходит", - приводит издание слова чиновника. Как пишет Politico, на вопрос о том, связывалась ли Бельгия с администрацией Трампа по поводу кредита, представитель министерства иностранных дел заявил, что "не располагает информацией по поводу таких контактов". В пятницу, 28 ноября премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
10:47 01.12.2025
 
СМИ выяснили, почему в Белом доме против использования активов России

Politico: использование активов РФ не подходит Белому дому из-за планов по сотрудничеству

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Ряд членов администрации президента США Дональда Трампа выступают против темы с использованием замороженных активов РФ, так как заинтересованы в ведении бизнеса с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все ещё отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы "конкретные и надежные" гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
"Есть члены (американской - ред.) администрации, которые хотят вести бизнес с Россией... Тема с активами им не подходит", - приводит издание слова чиновника.
Как пишет Politico, на вопрос о том, связывалась ли Бельгия с администрацией Трампа по поводу кредита, представитель министерства иностранных дел заявил, что "не располагает информацией по поводу таких контактов".
В пятницу, 28 ноября премьер Бельгии направил в Еврокомиссию письмо, в котором говорится, что поспешная реализация плана по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Письмо де Вевера направлено за три недели до того, как лидеры ЕС должны провести саммит для решения вопроса о дальнейшем финансировании Киева.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
