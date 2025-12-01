Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгия все еще против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас - 01.12.2025, ПРАЙМ
Бельгия все еще против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас - 01.12.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Киеву под активы РФ, обсуждение продолжается. "Что ж, у Бельгии есть законные основания для беспокойства по поводу рисков, но все остальные государства-члены заявили, что они готовы разделить эти риски. Итак, мы обсуждаем эти вещи", - сказала она перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза на вопрос журналистов, что Брюссель намерен делать с сопротивлением бельгийских властей.
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Киеву под активы РФ, обсуждение продолжается.
"Что ж, у Бельгии есть законные основания для беспокойства по поводу рисков, но все остальные государства-члены заявили, что они готовы разделить эти риски. Итак, мы обсуждаем эти вещи", - сказала она перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза на вопрос журналистов, что Брюссель намерен делать с сопротивлением бельгийских властей.
 
