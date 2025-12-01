https://1prime.ru/20251201/alihanov-865077775.html

Алиханов назвал ключевые задачи автопрома после ухода иностранных партнеров

2025-12-01T00:17+0300

бизнес

промышленность

экономика

рф

антон алиханов

минпромторг

автоваз

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Сохранение кадров, их компетенции и создание условий для минимизации потерь от вынужденного простоя автозаводов стали важнейшими задачами в автомобильной промышленности после ухода иностранных партнеров в 2022 году, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "На всех этих предприятиях (автозаводах - ред.) трудились и трудятся многотысячные коллективы, которых, собственно говоря, бросили наши "партнеры". Принципиально, конечно, для нас было сохранить эти кадры, компетенции этих коллективов, создать условия для того, чтобы снизить потери от этих вынужденных простоев. Изначально понимали, что эту критически важную задачу необходимо решить, чтобы площадки перезапускались уже с новой продукцией, и параллельно помогали восстанавливать нашим традиционным игрокам - тому же "АвтоВАЗу" и другим - свою работу", - сказал журналистам министр. Алиханов напомнил, что в 2022 году из-за введенных против России санкций автопром стал одним из наиболее пострадавших сегментов промышленности: свыше десятка заводов, которые принадлежали раньше иностранным компаниям, остановились, был нанесен ущерб даже отечественным традиционным площадкам, на которые перестали поступать необходимые комплектующие.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

