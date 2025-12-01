Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора - 01.12.2025
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом... | 01.12.2025
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся. "Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр. В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года. В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
00:17 01.12.2025
 
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора

Алиханов: около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся.
"Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр.
В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
 
