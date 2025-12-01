https://1prime.ru/20251201/alihanov-865077977.html

Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора

Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора - 01.12.2025, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом... | 01.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

2025-12-01T00:17+0300

бизнес

россия

экономика

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865077977.jpg?1764537429

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся. "Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр. В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года. В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг