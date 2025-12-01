https://1prime.ru/20251201/alihanov-865077977.html
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора - 01.12.2025, ПРАЙМ
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
2025-12-01T00:17+0300
бизнес
россия
экономика
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865077977.jpg?1764537429
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся.
"Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр.
В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Алиханов рассказал об изменениях в расчете утилизационного сбора
Алиханов: около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил журналистам, что около 80% парка автомобилей в России составляют машины до 160 лошадиных сил, таким образом большинство потребителей изменения в расчета утилизационного сбора не коснутся.
"Если посмотреть на текущий парк легковых автомобилей в стране, то почти 80% текущего парка автомобилей – это автомобили до 160 л.с. Если реплицировать планы по ввозу на тот рынок, который уже сложился за все эти десятилетия, можно сказать, что порядка 80% потребителей, мы не затрагиваем этими изменениями", - сказал министр.
В начале ноября текущего года правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
В механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.
Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.