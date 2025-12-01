https://1prime.ru/20251201/atom-865105130.html
Электромобиль "Атом" оценили в 3,9 миллиона рублей
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Электромобиль "Атом" без учета господдержки по специальной программе предзаказов производитель предлагает забронировать за 3,9 миллиона рублей, а с ней стоимость составит 2,98 миллиона рублей, следует из данных информационного сайта atom.auto. "Забронируйте свой "Атом" первыми на особых условиях… Фиксированная цена 3 900 000 рублей; расчетная стоимость с учетом господдержки: 2 975 000 рублей", - говорится на сайте в разделе предзаказа "Атома". В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин. В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".
