https://1prime.ru/20251201/atom-865105130.html
2025-12-01T19:56+0300
2025-12-01T19:56+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/11/848269560_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5819c3bae341bb1965674c0f1d96938.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Электромобиль "Атом" без учета господдержки по специальной программе предзаказов производитель предлагает забронировать за 3,9 миллиона рублей, а с ней стоимость составит 2,98 миллиона рублей, следует из данных информационного сайта atom.auto. "Забронируйте свой "Атом" первыми на особых условиях… Фиксированная цена 3 900 000 рублей; расчетная стоимость с учетом господдержки: 2 975 000 рублей", - говорится на сайте в разделе предзаказа "Атома". В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское. Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич". Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин. В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".
https://1prime.ru/20250921/avtodilery-862572882.html
рф
19:56 01.12.2025
 
Электромобиль "Атом" оценили в 3,9 миллиона рублей

Забронировать электромобиль "Атом" без господдержки предлагают за 3,9 млн рублей

© РИА Новости . Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкРоссийский электромобиль "Атом"
Российский электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Российский электромобиль "Атом". Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба "Атом"
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Электромобиль "Атом" без учета господдержки по специальной программе предзаказов производитель предлагает забронировать за 3,9 миллиона рублей, а с ней стоимость составит 2,98 миллиона рублей, следует из данных информационного сайта atom.auto.
"Забронируйте свой "Атом" первыми на особых условиях… Фиксированная цена 3 900 000 рублей; расчетная стоимость с учетом господдержки: 2 975 000 рублей", - говорится на сайте в разделе предзаказа "Атома".
В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи, документ есть в распоряжении РИА Новости. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.
В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".
Электромобиль Атом - ПРАЙМ, 1920, 21.09.2025
Автодилеры рассказали о подорожании гибридов и электромобилей
21 сентября, 07:45
 
