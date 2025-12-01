https://1prime.ru/20251201/avito-865097240.html

Воронежский ликеро-водочный завод продают на "Авито"

ВОРОНЕЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Воронежский ликёро-водочный завод на участке три гектара продают на "Авито" за 250 миллионов рублей, следует из объявления на портале. В объявлении на сайте "Авито" сказано, что ликёро-водочный завод расположен на участке три гектара, его строения занимают площадь 7 тысяч квадратных метров. Продавцы сообщают, что инженерные коммуникации находятся в рабочем состоянии, водоснабжение производится с помощью артезианской скважины, глубиной 101 метр. Теплоснабжение предприятия обеспечивается собственной газовой котельной. "На данный момент предприятие законсервировано. Но оно в хорошем состоянии, то есть, оборудование, само состояние помещений, территории и так далее", — рассказала РИА Новости менеджер агентства по коммерческой недвижимости, с аккаунта которого было опубликовано на "Авито" объявление о продаже. По словам менеджера, персонала на предприятии, в том числе поддерживающего его в должном состоянии, сейчас нет.

