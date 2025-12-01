Воронежский ликеро-водочный завод продают на "Авито"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Воронежский ликёро-водочный завод на участке три гектара продают на "Авито" за 250 миллионов рублей, следует из объявления на портале.
2025-12-01T15:20+0300
2025-12-01T15:25+0300
бизнес
промышленность
россия
авито
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_0:67:3248:1894_1920x0_80_0_0_867db4aa0d31e8f9352e53ba53071d66.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Воронежский ликёро-водочный завод на участке три гектара продают на "Авито" за 250 миллионов рублей, следует из объявления на портале. В объявлении на сайте "Авито" сказано, что ликёро-водочный завод расположен на участке три гектара, его строения занимают площадь 7 тысяч квадратных метров. Продавцы сообщают, что инженерные коммуникации находятся в рабочем состоянии, водоснабжение производится с помощью артезианской скважины, глубиной 101 метр. Теплоснабжение предприятия обеспечивается собственной газовой котельной. "На данный момент предприятие законсервировано. Но оно в хорошем состоянии, то есть, оборудование, само состояние помещений, территории и так далее", — рассказала РИА Новости менеджер агентства по коммерческой недвижимости, с аккаунта которого было опубликовано на "Авито" объявление о продаже. По словам менеджера, персонала на предприятии, в том числе поддерживающего его в должном состоянии, сейчас нет.
бизнес, промышленность, россия, авито
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, Авито
15:20 01.12.2025 (обновлено: 15:25 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по производству водки
Конвейерная линия по производству водки - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Конвейерная линия по производству водки. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
ВОРОНЕЖ, 1 дек - ПРАЙМ. Воронежский ликёро-водочный завод на участке три гектара продают на "Авито" за 250 миллионов рублей, следует из объявления на портале.
В объявлении на сайте "Авито" сказано, что ликёро-водочный завод расположен на участке три гектара, его строения занимают площадь 7 тысяч квадратных метров. Продавцы сообщают, что инженерные коммуникации находятся в рабочем состоянии, водоснабжение производится с помощью артезианской скважины, глубиной 101 метр. Теплоснабжение предприятия обеспечивается собственной газовой котельной.
"На данный момент предприятие законсервировано. Но оно в хорошем состоянии, то есть, оборудование, само состояние помещений, территории и так далее", — рассказала РИА Новости менеджер агентства по коммерческой недвижимости, с аккаунта которого было опубликовано на "Авито" объявление о продаже.
По словам менеджера, персонала на предприятии, в том числе поддерживающего его в должном состоянии, сейчас нет.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯАвито
 
 
