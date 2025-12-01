Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке - 01.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251201/avtomobili-865079143.html
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке - 01.12.2025, ПРАЙМ
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке, многие из них уже локализовали производство в РФ, либо планируют сделать это в... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T00:20+0300
2025-12-01T00:20+0300
бизнес
россия
рф
lada
geely
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865079143.jpg?1764537650
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке, многие из них уже локализовали производство в РФ, либо планируют сделать это в ближайшее время, сообщил журналистам директор по продажам ГК "Рольф" Вадим Черноусов. "Значит, по нашим оценкам и по нашей статистике среди новых автомобилей примерно 32% продаж этого года касается исторически российских брендов. Внутри 2 трети это известный бренд Lada. Еще 60% продаж это китайские бренды, которые как сегодня упоминалось многие уже локализовали производство в нашей стране. Некоторые идут по этому пути, например бренд Changan", - сказал Черноусов. Бренд Geely, по его словам, на сегодняшний момент является одним из немногих, которые не имеют локального производства, но "насколько мы знаем, он тоже рассматривает такую возможность", - добавил топ-менеджер "Рольфа". В связи с этим, по мнению дилера, для большинства популярных в России моделей изменение правил расчета утилизационного сбора с привязкой его размера к мощности двигателя не окажет существенного влияния на цены.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, lada, geely, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Lada, Geely, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
00:20 01.12.2025
 
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке

"Рольф": новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке, многие из них уже локализовали производство в РФ, либо планируют сделать это в ближайшее время, сообщил журналистам директор по продажам ГК "Рольф" Вадим Черноусов.
"Значит, по нашим оценкам и по нашей статистике среди новых автомобилей примерно 32% продаж этого года касается исторически российских брендов. Внутри 2 трети это известный бренд Lada. Еще 60% продаж это китайские бренды, которые как сегодня упоминалось многие уже локализовали производство в нашей стране. Некоторые идут по этому пути, например бренд Changan", - сказал Черноусов.
Бренд Geely, по его словам, на сегодняшний момент является одним из немногих, которые не имеют локального производства, но "насколько мы знаем, он тоже рассматривает такую возможность", - добавил топ-менеджер "Рольфа".
В связи с этим, по мнению дилера, для большинства популярных в России моделей изменение правил расчета утилизационного сбора с привязкой его размера к мощности двигателя не окажет существенного влияния на цены.
 
БизнесРОССИЯРФLadaGeelyLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала