Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке
Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке
2025-12-01T00:20+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Новые автомобили китайских марок занимают 60% продаж на российском рынке, многие из них уже локализовали производство в РФ, либо планируют сделать это в ближайшее время, сообщил журналистам директор по продажам ГК "Рольф" Вадим Черноусов.
"Значит, по нашим оценкам и по нашей статистике среди новых автомобилей примерно 32% продаж этого года касается исторически российских брендов. Внутри 2 трети это известный бренд Lada. Еще 60% продаж это китайские бренды, которые как сегодня упоминалось многие уже локализовали производство в нашей стране. Некоторые идут по этому пути, например бренд Changan", - сказал Черноусов.
Бренд Geely, по его словам, на сегодняшний момент является одним из немногих, которые не имеют локального производства, но "насколько мы знаем, он тоже рассматривает такую возможность", - добавил топ-менеджер "Рольфа".
В связи с этим, по мнению дилера, для большинства популярных в России моделей изменение правил расчета утилизационного сбора с привязкой его размера к мощности двигателя не окажет существенного влияния на цены.
