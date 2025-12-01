https://1prime.ru/20251201/bank-865092041.html
"Яндекс банк" оспорит европейские санкции в Суде ЕС
2025-12-01T11:38+0300
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - ПРАЙМ. "Яндекс банк" оспаривает европейские санкции в Суде Евросоюза в Люксембурге, следует из материалов на сайте суда. По имеющейся информации, иск против Совета ЕС был подан банком 30 сентября этого года. Он касается "общеевропейской внешней политики и политики безопасности в части ограничительных мер". Евросоюз в июле текущего года ввел санкции в отношении 22 российских банков, в том числе Т-Банка, "Яндекс банка" и "Озон банка". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
банки, запад, люксембург, рф, ес, яндекс банк
