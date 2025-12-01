https://1prime.ru/20251201/benzin-865096007.html

Цены на бензин в Москве снизились впервые с октября прошлого года

Цены на бензин в Москве снизились впервые с октября прошлого года

Цены на бензин в Москве снизились впервые с октября прошлого года

01.12.2025

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Средняя цена бензина на московских АЗС в последнюю неделю осени снизилась впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, за период с 24 ноября по 1 декабря бензин Аи-92 и Аи-95 подешевел в среднем на 6 копеек - до 61,38 рубля и 67,77 рубля за литр соответственно. Снижение средней цены на обе марки было обеспечено сетью АЗС "Нефтьмагистрали". В то же время цена на бензин Аи-100 выросла на 12 копеек - до 90,77 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива подскочила на 30 копеек - до 74,55 рубля за литр. Оно подорожало на всех АЗС, кроме "Нефтьмагистрали" и "Транс АЗС". Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.

