Цены на бензин в Москве снизились впервые с октября прошлого года - 01.12.2025
Цены на бензин в Москве снизились впервые с октября прошлого года
2025-12-01T13:51+0300
рф, александр новак
13:51 01.12.2025
 
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Средняя цена бензина на московских АЗС в последнюю неделю осени снизилась впервые с октября прошлого года, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, за период с 24 ноября по 1 декабря бензин Аи-92 и Аи-95 подешевел в среднем на 6 копеек - до 61,38 рубля и 67,77 рубля за литр соответственно. Снижение средней цены на обе марки было обеспечено сетью АЗС "Нефтьмагистрали".
В то же время цена на бензин Аи-100 выросла на 12 копеек - до 90,77 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива подскочила на 30 копеек - до 74,55 рубля за литр. Оно подорожало на всех АЗС, кроме "Нефтьмагистрали" и "Транс АЗС".
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.
 
