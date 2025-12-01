https://1prime.ru/20251201/benzin-865096522.html

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже растет четвертый день подряд

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже растет четвертый торговый день подряд, только за понедельник марка подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,45%, до 60 708 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Также по итогам торговой сессии выросла цена на бензин Аи-95 - на 0,42%, до 72 632 рублей за тонну. В то же время всего за ноябрь бензин Аи-92 подешевел на 7,35%, Аи-95 - на 0,86%. Стоимость летнего дизельного топлива в понедельник выросла на 0,1% - до 58 016 рублей за тонну. Межсезонный сорт подешевел на 0,34%, до 55 813 рублей за тонну, зимний - на 0,68%, до 73 366 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 0,67%, до 20 878 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,17%, до 80 542 рублей. Тонна мазута подешевела на 1,08% - до 17 852 рублей. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.

