В России ввели безвиз для граждан КНР

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ сроком до 30 дней без виз. Соответствующий указ "О временном порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Китайской Народной Республики" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В соответствии с часть 1 статьи 24 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерации" постановляю: 1. Установить, что до 14 сентября 2026 года включительно с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики в праве осуществлять в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию Российской Федерации и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании обычного паспорта гражданина Китайской Народной Республики", - говорится в документе. Согласно документу, данные нормы, в частности, не распространяются на граждан КНР, въезжающих в РФ для трудовой, в том числе журналистской, деятельности, получения образования. Указ вступает в силу со дня его подписания - 1 декабря. МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в разного рода гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита.

