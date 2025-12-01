https://1prime.ru/20251201/birzha-865102223.html

Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 13,5%

2025-12-01T17:51+0300

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре снизился на 13,56% по отношению к октябрю и составил 149,2 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 116,9 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2025 года составил 149,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в ноябре составил 2,3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов - 87,8 миллиарда рублей. Объем торгов облигациями достиг 4,4 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов - 167,3 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 3 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 244 миллиарда. Объем торгов на срочном рынке составил 11,5 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 440,8 миллиарда. Объем торгов на денежном рынке составил 116,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций - 4,5 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,3 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 46,2 триллиона.

2025

