Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 13,5% - 01.12.2025, ПРАЙМ
Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 13,5%
Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 13,5% - 01.12.2025, ПРАЙМ
Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 13,5%
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре снизился на 13,56% по отношению к октябрю и составил 149,2 триллиона рублей, большая часть приходится на... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T17:51+0300
2025-12-01T17:51+0300
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре снизился на 13,56% по отношению к октябрю и составил 149,2 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 116,9 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2025 года составил 149,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в ноябре составил 2,3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов - 87,8 миллиарда рублей. Объем торгов облигациями достиг 4,4 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов - 167,3 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 3 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 244 миллиарда. Объем торгов на срочном рынке составил 11,5 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 440,8 миллиарда. Объем торгов на денежном рынке составил 116,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций - 4,5 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,3 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 46,2 триллиона.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
1920
1920
true
рынок, торги
Рынок, Торги
17:51 01.12.2025
 
Общий объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 13,5%

Объем торгов на биржах Московской биржи в ноябре составил 149,2 триллиона рублей

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре снизился на 13,56% по отношению к октябрю и составил 149,2 триллиона рублей, большая часть приходится на денежный рынок, оборот которого составил 116,9 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2025 года составил 149,2 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в ноябре составил 2,3 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов - 87,8 миллиарда рублей.
Объем торгов облигациями достиг 4,4 триллиона рублей без учета однодневных облигаций, среднедневной объем торгов - 167,3 миллиарда, а общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 3 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 244 миллиарда.
Объем торгов на срочном рынке составил 11,5 триллиона рублей, в то время как среднедневной объем торгов составил 440,8 миллиарда.
Объем торгов на денежном рынке составил 116,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций - 4,5 триллиона рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 54,3 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 46,2 триллиона.
 
