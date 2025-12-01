Биржи АТР закрылись разнонаправленно

https://1prime.ru/20251201/birzhi-865093011.html

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на первых зимних торгах не продемонстрировали однозначной динамики после выхода большой порции макростатистики, при этом японский Nikkei 225 упал почти на 2% после заявлений главы центробанка страны, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,65%, до 3 914,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,02%, до 2 478,93 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,67%, до 26 033,26 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,16%, до 3 920,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,57%, до 8 565,2 пункта, а японский Nikkei 225 - на 1,89%, до 49 303,28 пункта. В пятницу основные индексы Уолл-стрит показали рост, что могло способствовать позитивной динамике в Китае. При этом индекс деловой активности в промышленности страны, по версии Rating Dog (ранее Caixin), в ноябре снизился до 49,9 пункта с 50,6 пункта в октябре, аналитики ожидали сокращения только до 50,5 пункта. Аналогичный показатель в сфере промышленности Австралии поднялся до 51,6 пункта в ноябре с 49,7 пункта в октябре, что совпало с предварительной оценкой. А индекс в Японии, по окончательным данным, вырос до 48,7 пункта в ноябре с октябрьских 48,2 пункта, предварительная оценка предполагала значение в 48,8 пункта. Также глава центробанка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор рассмотрит все "за" и "против" повышения ставки рефинансирования на следующем заседании, сообщило агентство Рейтер. После этого иена дорожает к доллару на 0,4%, а рост стоимости национальной валюты негативен для относительного дохода японских компаний-экспортеров и номинальных котировок японских акций. Индекс деловой активности промышленности Южной Кореи остался на уровне октября в 49,4 пункта, ожидался рост до 50,4 пункта. Экспорт из страны вырос в ноябре на 8,4% в годовом выражении, ожидался рост на 5,7%, импорт – увеличился на 1,2% при прогнозе роста на 3,4%. Профицит торгового баланса составил 9,735 миллиарда долларов, что выше прогноза в 8,4 миллиарда.

