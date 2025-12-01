Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
01.12.2025
https://1prime.ru/20251201/bitkoin-865088805.html
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов - 01.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов
Стоимость биткоина с наступлением зимы заметно снижается на совокупности факторов, в том числе на уходе от инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов и... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:16+0300
2025-12-01T10:16+0300
рынок
финансы
coinmarketcap
binance
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/70/777997076_0:23:1500:867_1920x0_80_0_0_2342c6f11e30f371daebdd5c8450cc22.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина с наступлением зимы заметно снижается на совокупности факторов, в том числе на уходе от инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки по состоянию на 10.08 мск падает на 5,3% - до 86 119,6 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 5,28% - до 86 134,27 доллара. "В начале декабря наблюдается уход от риска. Наибольшую обеспокоенность вызывает слабый приток средств в капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды)... Мы ожидаем, что структурные проблемы останутся в этом месяце", - цитирует агентство Блумберг главу отдела производных финансовых инструментов APAC FalconX Шона Мак-Налти (Sean McNulty). "Мы полагаем, что следующий ключевой уровень поддержки биткоина составит 80 тысяч долларов", - добавляет аналитик.
рынок, финансы, coinmarketcap, binance
Рынок, Финансы, CoinMarketCap, Binance
10:16 01.12.2025
 
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов

Биткоин дешевеет более чем на 5% на уходе инвесторов от риска

© fotolia.com / LightboxxБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Биткоин. Архивное фото
© fotolia.com / Lightboxx
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина с наступлением зимы заметно снижается на совокупности факторов, в том числе на уходе от инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки по состоянию на 10.08 мск падает на 5,3% - до 86 119,6 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 5,28% - до 86 134,27 доллара.
"В начале декабря наблюдается уход от риска. Наибольшую обеспокоенность вызывает слабый приток средств в капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды)... Мы ожидаем, что структурные проблемы останутся в этом месяце", - цитирует агентство Блумберг главу отдела производных финансовых инструментов APAC FalconX Шона Мак-Налти (Sean McNulty).
"Мы полагаем, что следующий ключевой уровень поддержки биткоина составит 80 тысяч долларов", - добавляет аналитик.
 
РынокФинансыCoinMarketCapBinance
 
 
