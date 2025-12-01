https://1prime.ru/20251201/bitkoin-865088805.html
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов - 01.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов
Стоимость биткоина с наступлением зимы заметно снижается на совокупности факторов, в том числе на уходе от инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов и... | 01.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-01T10:16+0300
2025-12-01T10:16+0300
2025-12-01T10:16+0300
рынок
финансы
coinmarketcap
binance
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/70/777997076_0:23:1500:867_1920x0_80_0_0_2342c6f11e30f371daebdd5c8450cc22.jpg
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина с наступлением зимы заметно снижается на совокупности факторов, в том числе на уходе от инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки по состоянию на 10.08 мск падает на 5,3% - до 86 119,6 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 5,28% - до 86 134,27 доллара. "В начале декабря наблюдается уход от риска. Наибольшую обеспокоенность вызывает слабый приток средств в капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды)... Мы ожидаем, что структурные проблемы останутся в этом месяце", - цитирует агентство Блумберг главу отдела производных финансовых инструментов APAC FalconX Шона Мак-Налти (Sean McNulty). "Мы полагаем, что следующий ключевой уровень поддержки биткоина составит 80 тысяч долларов", - добавляет аналитик.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77799/70/777997076_158:0:1343:889_1920x0_80_0_0_ed583002bf39d221614d0525c4d4c900.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, coinmarketcap, binance
Рынок, Финансы, CoinMarketCap, Binance
Стоимость биткоина заметно снизилась на совокупности факторов
Биткоин дешевеет более чем на 5% на уходе инвесторов от риска
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина с наступлением зимы заметно снижается на совокупности факторов, в том числе на уходе от инвесторов от риска, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По данным портала CoinMarketCap
, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки по состоянию на 10.08 мск падает на 5,3% - до 86 119,6 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance
биткоин дешевеет на 5,28% - до 86 134,27 доллара.
"В начале декабря наблюдается уход от риска. Наибольшую обеспокоенность вызывает слабый приток средств в капитала в биткоиновые ETF (торгуемые на биржах фонды)... Мы ожидаем, что структурные проблемы останутся в этом месяце", - цитирует агентство Блумберг главу отдела производных финансовых инструментов APAC FalconX Шона Мак-Налти (Sean McNulty).
"Мы полагаем, что следующий ключевой уровень поддержки биткоина составит 80 тысяч долларов", - добавляет аналитик.