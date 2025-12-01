https://1prime.ru/20251201/biznes-865088407.html

В России утвердили Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

В России утвердили Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, она направлена на поддержку и упрощение ведения предпринимательской деятельности в стране, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. "Дополнительные решения для поддержки и упрощения ведения предпринимательской деятельности на всех ее этапах нашли отражение в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там добавляется, что национальная модель представляет собой 11 "дорожных карт", в которые включены 280 мероприятий, направленных на достижение 40 целевых показателей. Документ затрагивает вопросы от регистрации бизнеса, уплаты налогов и получения патентов до развития инновационных производств и подключения к энергетической инфраструктуре. "Главная цель реализации "дорожных карт" – совершенствовать условия ведения бизнеса во всех регионах страны", - добавили в пресс-службе. Документ был разработан министерством экономического развития и Агентством стратегических инициатив совместно с деловым сообществом. Мониторинг исполнения "дорожных карт" будет вестись ежеквартально с привлечением экспертов и бизнеса, по его результатам Минэкономразвития будет направлять доклад в правительство.

