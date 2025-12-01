Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России утвердили Национальную модель целевых условий ведения бизнеса - 01.12.2025
В России утвердили Национальную модель целевых условий ведения бизнеса
В России утвердили Национальную модель целевых условий ведения бизнеса
2025-12-01T10:11+0300
2025-12-01T10:11+0300
россия
михаил мишустин
агентство стратегических инициатив
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, она направлена на поддержку и упрощение ведения предпринимательской деятельности в стране, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина. "Дополнительные решения для поддержки и упрощения ведения предпринимательской деятельности на всех ее этапах нашли отражение в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там добавляется, что национальная модель представляет собой 11 "дорожных карт", в которые включены 280 мероприятий, направленных на достижение 40 целевых показателей. Документ затрагивает вопросы от регистрации бизнеса, уплаты налогов и получения патентов до развития инновационных производств и подключения к энергетической инфраструктуре. "Главная цель реализации "дорожных карт" – совершенствовать условия ведения бизнеса во всех регионах страны", - добавили в пресс-службе. Документ был разработан министерством экономического развития и Агентством стратегических инициатив совместно с деловым сообществом. Мониторинг исполнения "дорожных карт" будет вестись ежеквартально с привлечением экспертов и бизнеса, по его результатам Минэкономразвития будет направлять доклад в правительство.
2025
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860240546_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a6fd62f7f95a999bbeaf493f8cbcb502.jpg
1920
1920
true
россия, михаил мишустин, агентство стратегических инициатив
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Агентство стратегических инициатив
10:11 01.12.2025
 
В России утвердили Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

Правительство утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Здание правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Правительство России утвердило Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, она направлена на поддержку и упрощение ведения предпринимательской деятельности в стране, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.
"Дополнительные решения для поддержки и упрощения ведения предпринимательской деятельности на всех ее этапах нашли отражение в Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Распоряжение о ее утверждении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что национальная модель представляет собой 11 "дорожных карт", в которые включены 280 мероприятий, направленных на достижение 40 целевых показателей. Документ затрагивает вопросы от регистрации бизнеса, уплаты налогов и получения патентов до развития инновационных производств и подключения к энергетической инфраструктуре.
"Главная цель реализации "дорожных карт" – совершенствовать условия ведения бизнеса во всех регионах страны", - добавили в пресс-службе.
Документ был разработан министерством экономического развития и Агентством стратегических инициатив совместно с деловым сообществом.
Мониторинг исполнения "дорожных карт" будет вестись ежеквартально с привлечением экспертов и бизнеса, по его результатам Минэкономразвития будет направлять доклад в правительство.
 
РОССИЯМихаил МишустинАгентство стратегических инициатив
 
 
