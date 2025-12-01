https://1prime.ru/20251201/chast-865080211.html

Третья часть триллера "Иллюзия обмана" снова возглавила российский прокат

2025-12-01T01:18+0300

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Третья часть криминального триллера "Иллюзия обмана" с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Дэйвом Франко снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте премьера - мультфильм "Зверополис 2", заработавшая в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 177 миллионов рублей. С третьей позиции в прокате стартовала российская новогодняя комедия с Наталией Орейро "Письмо Деду Морозу". Киносборы за уикенд составили 45,5 миллиона рублей. Фильм "Маша и медведи" стал в эти выходные четвертым: он заработал 41,6 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - "Умри, моя любовь" с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, которая заработал в прокате за уикенд 38,5 миллиона рублей.

2025

