Третья часть триллера "Иллюзия обмана" снова возглавила российский прокат

2025-12-01T01:18+0300
2025-12-01T01:18+0300
2025-12-01T01:18+0300
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Третья часть криминального триллера "Иллюзия обмана" с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Дэйвом Франко снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте премьера - мультфильм "Зверополис 2", заработавшая в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 177 миллионов рублей.
С третьей позиции в прокате стартовала российская новогодняя комедия с Наталией Орейро "Письмо Деду Морозу". Киносборы за уикенд составили 45,5 миллиона рублей.
Фильм "Маша и медведи" стал в эти выходные четвертым: он заработал 41,6 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - "Умри, моя любовь" с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, которая заработал в прокате за уикенд 38,5 миллиона рублей.
