Третья часть триллера "Иллюзия обмана" снова возглавила российский прокат - 01.12.2025
https://1prime.ru/20251201/chast-865080211.html
Третья часть триллера "Иллюзия обмана" снова возглавила российский прокат
2025-12-01T01:18+0300
2025-12-01T01:18+0300
россия
рф
белоруссия
дед мороз
снг
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Третья часть криминального триллера "Иллюзия обмана" с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Дэйвом Франко снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На втором месте премьера - мультфильм "Зверополис 2", заработавшая в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 177 миллионов рублей. С третьей позиции в прокате стартовала российская новогодняя комедия с Наталией Орейро "Письмо Деду Морозу". Киносборы за уикенд составили 45,5 миллиона рублей. Фильм "Маша и медведи" стал в эти выходные четвертым: он заработал 41,6 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - "Умри, моя любовь" с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, которая заработал в прокате за уикенд 38,5 миллиона рублей.
рф
белоруссия
россия, рф, белоруссия, дед мороз, снг
РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, Дед Мороз, СНГ
01:18 01.12.2025
 
Третья часть триллера "Иллюзия обмана" снова возглавила российский прокат

Третья часть триллера "Иллюзия обмана" снова возглавила российский кинопрокат

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Третья часть криминального триллера "Иллюзия обмана" с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Дэйвом Франко снова возглавила российский кинопрокат, заработав 255,2 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На втором месте премьера - мультфильм "Зверополис 2", заработавшая в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 177 миллионов рублей.
С третьей позиции в прокате стартовала российская новогодняя комедия с Наталией Орейро "Письмо Деду Морозу". Киносборы за уикенд составили 45,5 миллиона рублей.
Фильм "Маша и медведи" стал в эти выходные четвертым: он заработал 41,6 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает ещё одна премьера - "Умри, моя любовь" с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс, которая заработал в прокате за уикенд 38,5 миллиона рублей.
 
