Доллар дешевеет к другим мировым валютам в начале зимних торгов

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в начале первых зимних торгов, в то время как аналитики оценивают возможный уровень учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1600 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1595 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 155,47 иены с уровня прошлого закрытия в 156,10 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,03% - до 99,43 пункта. Аналитики продолжают оценивать возможную степень снижения учётной ставки ФРС США. "Поскольку декабрьское заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США сейчас приближается к тому, чтобы полностью оценить снижение ставки на 25 базисных пунктов, мы полагаем, что рынок будет все больше концентрироваться на оценке последующих заседаний", — приводит агентство Рейтер мнение экономистов Goldman Sachs. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,4% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.

