Доллар дешевеет к другим мировым валютам в начале зимних торгов

2025-12-01T08:23+0300
2025-12-01T08:23+0300
рынок
сша
goldman sachs
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_243160352bc9f6935ef2b095ff79c298.jpg
сша
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/77703/68/777036822_0:0:1451:1088_1920x0_80_0_0_888b581172aa4f353b86affc6cb9821c.jpg
рынок, сша, goldman sachs
Рынок, США, Goldman Sachs
08:23 01.12.2025
 
© fotolia.com / Andrey KuzminДоллары
Доллары
Доллары. Архивное фото
© fotolia.com / Andrey Kuzmin
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в начале первых зимних торгов, в то время как аналитики оценивают возможный уровень учётной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1600 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1595 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 155,47 иены с уровня прошлого закрытия в 156,10 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,03% - до 99,43 пункта.
Аналитики продолжают оценивать возможную степень снижения учётной ставки ФРС США.
"Поскольку декабрьское заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США сейчас приближается к тому, чтобы полностью оценить снижение ставки на 25 базисных пунктов, мы полагаем, что рынок будет все больше концентрироваться на оценке последующих заседаний", — приводит агентство Рейтер мнение экономистов Goldman Sachs.
Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 87,4% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне в 3,75-4%.
 
РынокСШАGoldman Sachs
 
 
